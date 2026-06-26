Congreso CTC debate el rol de los trabajadores en las actuales transformaciones (+Fotos) 

El fortalecimiento del papel del movimiento sindical en la implementación de las 176 transformaciones aprobadas para impulsar la actualización económica y social del país, así como la participación de los trabajadores en ese proceso, centraron este viernes los debates de las sesiones del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

Durante la presentación del informe, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, examinó el cumplimiento de los acuerdos del XXI Congreso, evaluó el desempeño de la organización sindical durante el mandato que concluye y definió las prioridades de la CTC.

Las sesiones contaron con la presencia del miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; los miembros del Secretariado del Comité Central del Partido, Yudi Mercedes Rodríguez y José Ramón Monteagudo Ruiz; el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, así como otros dirigentes del Partido y del Gobierno.

Bajo el lema Por Cuba juntos creamos, el Informe Central propuso una mirada crítica al trabajo desarrollado durante los últimos seis años y al cumplimiento de los objetivos aprobados en la anterior cita obrera, con énfasis en aquellas insuficiencias que requieren soluciones para fortalecer el funcionamiento del movimiento sindical.

Denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, las amenazas de agresión militar y el cerco energético, factores que, señaló, han condicionado el desempeño económico y social del país.

Al hacer un balance del período, reconoció el impacto de la pandemia de la COVID-19, los eventos meteorológicos extremos y la implementación de la Tarea Ordenamiento, circunstancias que exigieron una mayor capacidad de respuesta del movimiento sindical y de los trabajadores.

Entre los principales temas del Congreso sobresale el análisis del papel de la CTC en la implementación de las 176 transformaciones, para lo cual se ratificó la necesidad de fortalecer la representación sindical en todas las formas de gestión económica, consolidar la negociación colectiva, acompañar los procesos de reorientación laboral y contribuir al perfeccionamiento del sistema empresarial cubano.

Los debates también abordaron la atención a los jubilados, la protección de los derechos laborales, la participación de los trabajadores en los consejos de dirección y el fortalecimiento del vínculo del sindicato con las comunidades, como parte de las prioridades que marcarán la labor de la organización en los próximos años.

Tomado de Granma