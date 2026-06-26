El abrazo cubano a Venezuela en esta difícil hora

Tras los fuertes sismos de este miércoles, Díaz-Canel informó que las autoridades de la Mayor de las Antillas siguen de cerca la situación de todos los cubanos que se encuentran en la nación sudamericana por cualquier motivo

Los colaboradores cubanos de la Salud que cumplen misión internacionalista en Venezuela se encuentran bien y «prestando desde el primer momento toda la ayuda posible al hermano pueblo venezolano», que sufrió este miércoles dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, y varias réplicas.

Así lo informó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de establecer una conversación telefónica con el embajador de la Isla en ese país, Jorge Luis Mayo Fernández.

Desde el primer momento, el mandatario cubano trasladó, por medio de la red social x, las «sentidas condolencias y toda la solidaridad con el gobierno y pueblo de Venezuela, por los terribles terremotos que este miércoles sacudieron el centro del país. El personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados».

Además, aseguró que las autoridades de la Mayor de las Antillas siguen «de cerca también la situación de todos los cubanos que se encuentran actualmente allí por cualquier motivo».

Díaz-Canel envió «un abrazo para nuestros compatriotas y para toda Venezuela en esta difícil hora. Estamos con ustedes», afirmó.

Por su parte, la presidenta encargada de la nación sudamericana, Delcy Rodríguez, agradeció, «en nombre del pueblo de Venezuela», «al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por sus palabras de solidaridad y por estar siempre junto a Venezuela en momentos tan difíciles».

Asimismo, envió «un abrazo fraterno al pueblo cubano, que una vez más demuestra que la hermandad entre nuestros países está basada en la acción solidaria».

De su lado, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, reiteró «la solidaridad al hermano pueblo de Venezuela, ante las víctimas y afectaciones causadas por los sismos. Sentidas condolencias a familiares y demás allegados de las víctimas», sostuvo, a través de la propia red social.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por Telesur, hasta el cierre de esta edición se contabilizaban alrededor de 200 muertes y más de 900 lesionados durante ambos sismos. Y se calculan unas 140 réplicas del fenómeno, con menor intensidad.

Según los reportes, los epicentros de los sismos se localizaron en Carabobo y Yaracuy y generaron ondas expansivas que se sintieron en numerosos estados, entre ellos, el Distrito Capital.

Informaciones preliminares dieron a conocer que la infraestructura afectada o perdida corresponde a 250 edificios, principalmente en el estado La Guaira, donde se concentra el peor cuadro, declarado zona de desastre. Allí se reportan edificios colapsados y comunidades costeras incomunicadas.

Delcy Rodríguez decretó Estado de Emergencia de la nación y activó de forma inmediata el Estado Mayor de Contingencia. Esta instancia institucional cuenta con la integración de los vicepresidentes sectoriales Diosdado Cabello, Juan José Ramírez, Héctor Rodríguez y Calixto Ortega y tiene la misión de atender en su conjunto y empezar a canalizar toda la situación que generaron los fenómenos en el territorio nacional, informó el canal VTV.

También anunció tres medidas fundamentales: la solicitud a empresas privadas de maquinaria para remoción de escombros, la creación de un fondo de 200 millones de dólares para asistencia, y líneas de crédito especiales para comerciantes afectados.

Hasta el momento, los organismos de seguridad del Estado se mantienen desplegados en las distintas zonas del país en labores de rescate para atender a la población y las infraestructuras afectadas.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó: «Esta es la hora de salvar vidas, de rescatar gente, de atender a las personas que se encuentran bajo los escombros de todas las construcciones que se dañaron».

Tomado de Granma