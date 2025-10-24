Efectúan en Morón Evento de Educadores Destacados de la Zona Norte

Organizado por la Filial Provincial de la Asociación de Pedagogos de Cuba en Ciego de Ávila, se desarrolló en Morón un evento donde se presentaron las propuestas a Educadores Destacados de los municipios de la Zona Norte.

Este importante evento estuvo presidido por Argelio Rodríguez Gazapo, Presidente de Honor de esta Asociación en Ciego de Ávila, así como por Ariel Beltrán Veloz, actual presidente de esta organización en la provincia, con la presencia, además de Doris Casola, integrantes del Buró Municipal del Partido en Morón, y otros invitados.

En este evento los representantes de esta asociación en los municipios Chambas, Florencia, Ciro Redondo, Bolivia, Primero de Enero y Morón, así como de las instituciones Filial de Ciencias Médicas, Centro Universitario Municipal y Escuela Pedagógica Rafael Morales, expusieron ante una comisión, las síntesis de Historias de Vida de 23 educadores, propuestos por sus respectivos territorios a destacados.

Según explicó Rodríguez Gazapo, posteriormente se darán a conocer los seleccionados como Educadores Destacados, quienes, a la vez, son candidatos a la distinción Joyas de la Pedagogía Avileña.

El evento tuvo como preámbulo un momento cultural con aficionados de la Casa de la Cultura de Morón, con emotiva presentación por la Profesora Investigadora Yamila Tomasa Ferrás, quien exaltó la fecha del 20 de Octubre, recién celebrada, como Día de la Cultura Cubana.

Tomado de Invasor