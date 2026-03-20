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Efectúan Festival de Composiciones Gimnásticas en Morón

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Mar 19, 2026

La representación de la institución educativa Antonio Maceo Grajales se alzó con el primer lugar en el Festival Municipal de Composiciones Gimnásticas de la enseñanza primaria, celebrado en la Ciudad del Gallo.

El evento, dedicado a los aniversarios 66 de la Organización de Pioneros José Martí y 65 de la Unión de Jóvenes Comunistas, tuvo como ganadores del segundo y tercer puesto a las escuelas Alberto Delgado y Ricardo Companioni Romero, respectivamente.

El certamen se desarrolló en la cancha deportiva del Instituto Preuniversitario Nguyen Van Troi y contó con la participación de los centros de primaria que resultaron vencedores en sus respectivas etapas de base.

Para seleccionar a los ganadores, el jurado tuvo en cuenta aspectos como la escenografía, la coreografía, las iniciativas y el colorido del vestuario.

 

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

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