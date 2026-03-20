Morón se prepara para siembra de primavera

En medio del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la Isla, los integrantes de las unidades productoras del municipio avileño de Morón se alistan para el inicio de la Campaña de Siembra de Primavera.

Esta etapa, que comienza oficialmente el 21 de marzo, se caracteriza fundamentalmente por la presencia de precipitaciones, así como por el fuerte ataque de plagas y enfermedades en los cultivos.

A pocas horas de la llegada de la primavera y asociadas a un frente frío, las lluvias ya han hecho su aparición en el territorio moronense y han aportado una humedad que será aprovechada por los productores para la plantación de diversas viandas, hortalizas, vegetales y granos.

Según declaraciones de autoridades del sector de la Agricultura en Morón, las serias limitaciones con el combustible obligan a intensificar el uso de la tracción animal en la preparación de tierras, las atenciones culturales y el propio traslado de las cosechas.

La propia fuente señaló que las dificultades con la entrada de fertilizantes y plaguicidas imponen también incrementar el uso de abonos y controladores naturales de plagas.