Ejecutan estrategias para mejorar el servicio en los cajeros automáticos de la provincia

Desde hace semanas se ha visto afectado el servicio en los 22 cajeros automáticos existente en Ciego de Ávila así como la entrega del salario en efectivo en algunos organismos y entidades, sobre todo en el Banco de Créditos y Comercio que asume el 70 de esos pagos en la provincia.

Aunque las causas del insuficiente efectivo no han sido informadas por el Banco Central de Cuba de manera oficial, podríamos suponer que radican en que en los últimos tiempos la circulación monetaria se ha desplazado más hacia sector no estatal, y eso al contrario del estatal, no implica necesariamente que el efectivo vaya a parar a las instituciones bancarias.

Ante tal situación, el Banco de Crédito y Comercio y el Popular de Ahorro en Ciego de Ávila trabajan para mejorar la situación con aquellos recursos y acciones que tienen a su alcance, por ello reaprovisionan las gavetas de las cajeros automáticos cuantas veces sea necesario durante el día y en la medida que la disponibilidad de efectivo lo permite y un proceso como el cambio de denominaciones en estos sitios que antes podría demorar más de un dia ahora se realiza en horas en coordinación con en Centro Nacional de Cajeros.

Así mismo, el límite de extracción del servicio caja extra de mil a 5 mil pesos, un servicio que hoy puede obtenerse en bodegas y otros sitios estatales de comercialización.

Karin Gomez