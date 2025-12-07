El análisis del Programa de Gobierno es una oportunidad para aportar

Con la certeza de que las mejores soluciones siempre nacen de la participación y la construcción colectiva, el Grupo Económico del Gobierno, encabezado por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, intercambió este viernes con diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sobre el Programa de Gobierno, en el contexto del proceso de estudio y análisis que se desarrolla en el país.

En el encuentro, que dio continuidad a los debates sostenidos en el Quinto Periodo Ordinario de Sesiones, en julio pasado, se evaluaron las propuestas formuladas por los diputados, referidas, fundamentalmente, al programa de estabilización macroeconómica, el incremento y diversificación de los ingresos externos, el aumento de la producción nacional, con énfasis en los alimentos, así como la gestión de la empresa estatal socialista y los demás actores económicos y el desarrollo territorial.

Marrero Cruz explicó el sistema de trabajo establecido para la actualización sistemática del Programa, proceso en el cual han sido tomados en cuenta los criterios de los diputados, así como de expertos de varios sectores. Además, insistió en la coherencia e integración con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

En el intercambio, que contó con la participación del miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, general de División José Amado Ricardo Guerra, el integrante del Secretariado y jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, informó que, como parte del análisis y estudio del Programa de Gobierno, se han realizado 6 361 reuniones, en las que se han generado 54 372 intervenciones y, de ellas, 12 900 propuestas.

Los objetivos que más propuestas han generado, añadió, son los referidos a la estabilización macroeconómica, las políticas sociales, la producción nacional, con énfasis en los alimentos y las directivas generales para la prevención y enfrentamiento al delito.

Este proceso de participación popular, distante de todo formalismo, pretende –subrayó– que la población conozca el Programa y la interrelación entre los objetivos generales, específicos y las acciones; que cada cual, desde su ámbito de competencias, evalúe cómo se inserta y qué le corresponde hacer y, sobre todo, que aporte.

Respecto al estudio y análisis del Programa, el Primer Ministro reiteró que se trata de un ejercicio muy valioso, que permitirá enriquecer el documento y «ayudará a precisar bien su alcance para lograr las transformaciones principales que demanda nuestra economía».

En la jornada, los diputados destacaron la integración del Programa con los documentos rectores, coincidieron en la fortaleza que otorga la participación del pueblo y enfatizaron en la necesidad de atemperar los debates a las particularidades de cada lugar, de modo que las propuestas sean objetivas.

El diputado Emilio Interián Rodríguez llamó la atención sobre la necesidad de estimular a aquellos productores con ganas de hacer, porque los pocos recursos que disponemos tenemos que ponerlos allí donde se vayan a multiplicar, donde esté el conocimiento y el deseo de reproducirlos.

Sobre las complejidades que enfrenta la economía con el recrudecimiento del bloqueo, la caída del pib, las exportaciones y los ingresos en divisas, habló el diputado Ian Pedro Carbonell Karell, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba, quien reconoció que todo ello ha marcado un deterioro de nuestro nivel de vida.

Las medidas financieras, dijo, no resuelven por sí solas los problemas; los problemas se resuelven trabajando, produciendo, exportando, pero permitirán crear las condiciones para poco a poco irnos recuperando. «Hay que adoptar medidas osadas, valientes, y hay que comunicarlas bien para que el pueblo las entienda, las acompañe y para que los empresarios las sepan aprovechar».

A quienes dicen que la Revolución está detenida, el Programa de Gobierno los desmiente, reflexionó el diputado Yusuam Palacios Ortega. «Mientras sigamos haciendo estos análisis, mientras estemos ocupados en transformar la realidad de nuestro pueblo, seguimos la Revolución, una Revolución permanente».

La necesidad de estimular el sector exportador y de continuar incentivando la inversión extranjera, el fortalecimiento de la ONAT, la implementación del mercado cambiario, la atención al empleo informal y los desafíos que impone la dinámica demográfica fueron otras de las temáticas abordadas por los diputados.

ES UNA PRIORIDAD COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Corregir distorsiones y contribuir a reimpulsar la economía del país, a partir de la prevención y la acción contra el delito, son las principales prioridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco del Programa de Gobierno, significó Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, en el debate que en torno al documento se realizó en la sede de ese órgano.

Como órgano del Estado que tiene la misión de controlar la investigación y la acción penal, y de velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las disposiciones legales, uno de los principales temas para desarrollar en el proceso político será el control del lavado de activos, el tráfico de drogas y la evasión fiscal.

Reynaldo Cruz Rivera, vice fiscal general de la República, destacó que las investigaciones dentro del Sistema Energético Nacional son de las directrices principales para impulsar la economía del país, así como el control de la legalidad en la actividad turística y en el comercio de combustible.

Otra de las prioridades destacadas fue la protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Sobre este tema, Alina Montesino Lee, también vice fiscal general, subrayó la necesidad de implementar medidas en el sistema de Salud que vinculen a los médicos y enfermeras de familia, para que, en conjunto con los trabajadores sociales, puedan identificar estos casos y brindarles una mejor atención o proceder a denunciar en casos de violencia.

Tomado de Granma