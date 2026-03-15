El ave que nos fue contando sus sueños

Yanelys Santos Nieves, directora del Centro Provincial del Libro en Ciego de Ávila, partió dejando tras de sí una obra construida con tenacidad, misericordia y amor a las letras

La muerte, esa inevitable e irremediable compañera, nos arrebató a otra personalidad de nuestra cultura avileña. Yanelys Santos Nieves, Licenciada en Historia, escritora, funcionaria y animadora cultural incansable, cerró los ojos dejando una huella imborrable en quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar a su lado.

Como directora del Centro Provincial del Libro, Yanelys asumió la responsabilidad de sostener la cultura literaria avileña en uno de los períodos más complejos que ha enfrentado el país.

Con recursos escasos, con apagones que desafian hasta la planificación, con un bloqueo imperial que cercena hasta los sueños, ella encontró la manera de mantener vivos los encuentros entre autores y lectores.

Solo este año, ante el colapso energético que sacude al país, la Feria del Libro no pudo celebrarse; pero en todos los anteriores, fue Yanelys quien dobló voluntades, sumó aliados y convenció a quienes dudaban de que era posible.

Pero quizás el legado más singular de Yanelys Santos Nieves ha sido su mirada hacia los más vulnerables. Cuando muchos ignoran o evitan a quienes están privados de libertad, ella eligió caminar hacia ellos.

El Festival del Libro en Prisiones no tiene en Yanelys solo a una entusiasta fundadora, sino a una de sus más fervientes promotoras, perseverante en la tarea de llevar la palabra escrita donde otros no se atreven ni a llegar.

Actividades como Escriba y Lea, funciones del Guiñol pensadas para hijas e hijos de personas reclusas, intercambio con.escritores y presentaciones de libros fueron su manera de demostrar que la cultura no tiene muros que la detengan, y que una de las obras de misericordia más loables —visitar a los presos— puede hacerse también con un libro entre las manos.

En el plano personal, Yanelys fue escritora. Cultivó la poesía y la narrativa, y su nombre aparece en la antología Cuba en la Microficción II, obra de reconocimiento internacional donde dejó diez historias que muestran la densidad de su talento. Miembro del taller literario El Rincón de los Cronopios, deja una obra inconclusa que ojalá algún día encuentre el lugar que merece dentro de las letras avileñas.

Última foto de Yanelys en el Centro Provincial del Libro: aún convaleciente de una cardiopatía severa fue a su trabajo a chequear el cumplimiento de las tareas pendientes

Las voces del duelo no tardaron en alzarse. Desde el grupo literario El Rincón de los Cronopios, Pacheco expresó: «Un póstumo y sencillo homenaje a nuestra Yanelys. En esta antología, reconocida a nivel internacional, aparecen diez historias de Yanelys donde muestra su talento como escritora.» Por su parte, Larry Morales, en nombre de la filial de la Fundación Nicolás Guillén en la provincia, señaló: «El recuerdo de Yanelys permanecerá en cada libro que salga de Ediciones Ávila, en cada feria, en cada actividad literaria.»

Este tercer viernes de Cuaresma —tiempo litúrgico de oración, de ayuno y de caridad— también se fue Roberto Bullón Domínguez, destacado musicólogo, profesor e investigador de la música en Ciego de Ávila, autor de una obra publicada en dos tomos por Ediciones Ávila. Ambos partieron en un mismo día marcado por la reflexión sobre lo efímero y lo eterno, recordándonos que del polvo somos y al polvo todo regresa.

La escritora Masiel Mateos encontró las palabras que muchos buscaban:

Se nos fue un ave libre

de cadenas y de vuelos,

un ave que fue contando

a cada amigo sus sueños.

Adivinó la fortuna, el traspié y los misterios.

Nos fue adivinando a todos

los extraños sortilegios.

El ave libre hoy se escapa a la verdad de los cielos

Y nos deja en los ojos

Lloviznas de amor y tiempos.

Amiga, compañera, gestora cultural y poeta: Yanelys Santos Nieves voló libre, como siempre vivió. Descansa en paz.

Tomado de Invasor