Morón reafirma su respaldo a la Revolución tras hechos vandálicos

Que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos constituye la principal causa de las dificultades que enfrenta hoy el pueblo cubano, es una verdad difícil de refutar. Aún así, hay quienes intentan desconocerlo.

En medio de las limitaciones impuestas por una política cada vez más recrudecida, el país redobla esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de la población, una tarea que se torna cada vez más compleja. Sin embargo, nada justifica la ejecución de actos vandálicos como los ocurridos en la noche de este viernes en la ciudad de Morón.

Como muestra de firmeza y convicción, una representación del pueblo moronense brindó este sábado su respaldo a la Revolución, justo en el mismo lugar donde acontecieron los hechos. Durante el acto de reafirmación revolucionaria, Alberto Echemendía Manzanares, primer secretario del Comité Municipal del Partido, aseguró:

Actos como los ocurridos este viernes no lograrán quebrantar la voluntad de un pueblo que ha sabido defender su Revolución en cada momento de la historia”.

A que todos los moronenses dignos fueran consecuentes con el legado de Fidel, convocó Echemendía Manzanares

“Vivimos tiempos complejos —añadió—, pero tenemos la plena confianza de que nuestro Partido y Gobierno trabajan incansablemente en la búsqueda de soluciones para mejorar la vida de nuestro pueblo. La unidad, la disciplina y la fe en la Revolución son nuestras armas más poderosas”.

En la actividad estuvieron presentes Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido; Alfre Menéndez Pérez, Gobernador, así como otras autoridades políticas y administrativas de la provincia y el municipio.

Tomado de Invasor