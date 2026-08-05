El hockey avileño es de oro

Yurismailis García atajó todos los penales mexicanos y convirtió a Cuba en la nueva campeona del hockey sobre césped femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Yurismailis García es la gran estrella de la final y es de Ciego de Ávila, como también lo son, la defensora Taimí Licea y la atacante Yulitza Martínez, quienes desde sus roles fueron protagonistas del título de Cuba.

Pero la portera avileña merece una mención aparte, porque después de mantener su valla en cero durante todo el partido, lució como las grandes en la definición por penales, permitiéndole la revancha a la Mayor de las Antillas sobre el equipo mexicano, que venció hace tres años en los Centrocaribes.

La propia directora de la selección cubana, Mileisy Argentel, tuvo palabras aparte para García: “La arquera de nosotros es grande, grande, grande. Para mí, la número uno en Centroamérica y top 3 en América”.

Yurismailis estaba tan emocionada después del partido que apenas le pudo decir a la Agencia Cubana de Noticias que estos eran sus terceros Juegos Centrocaribeños y que había defendido la puerta en la final como ella sabe hacerlo.

En los partidos de fase de grupo, Cuba goleó a Jamaica y a Bermudas y apenas toleró un gol. Luego, en semifinales, mantuvo la portería invicta y le marcó seis veces a Venezuela. La final la ganó por dos penales a cero.

Hasta el momento, esa es la victoria más importante para el deporte avileño en los Centrocaribes de Santo Domingo 2026. Este martes, el hockey masculino, con representación de esta central provincia, también pudiera coronarse.

Previamente, la paleta de raquetbol de Yandy Espinosa le regaló a Ciego de Ávila su primer bronce en la capital quisquellana, junto a su compañero Maykel Moyet.

Sin subir al podio de premiaciones quedaron Rachel Contreras, en el básquet 3×3, y el ciclista Randol Izquierdo.

Tomado de Invasor