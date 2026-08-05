Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte Destacada

El hockey avileño es de oro

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 4, 2026

Yurismailis García atajó todos los penales mexicanos y convirtió a Cuba en la nueva campeona del hockey sobre césped femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Yurismailis García es la gran estrella de la final y es de Ciego de Ávila, como también lo son, la defensora Taimí Licea y la atacante Yulitza Martínez, quienes desde sus roles fueron protagonistas del título de Cuba.

Pero la portera avileña merece una mención aparte, porque después de mantener su valla en cero durante todo el partido, lució como las grandes en la definición por penales, permitiéndole la revancha a la Mayor de las Antillas sobre el equipo mexicano, que venció hace tres años en los Centrocaribes.

La propia directora de la selección cubana, Mileisy Argentel, tuvo palabras aparte para García: “La arquera de nosotros es grande, grande, grande. Para mí, la número uno en Centroamérica y top 3 en América”.

Yurismailis estaba tan emocionada después del partido que apenas le pudo decir a la Agencia Cubana de Noticias que estos eran sus terceros Juegos Centrocaribeños y que había defendido la puerta en la final como ella sabe hacerlo.

 

En los partidos de fase de grupo, Cuba goleó a Jamaica y a Bermudas y apenas toleró un gol. Luego, en semifinales, mantuvo la portería invicta y le marcó seis veces a Venezuela. La final la ganó por dos penales a cero.

Hasta el momento, esa es la victoria más importante para el deporte avileño en los Centrocaribes de Santo Domingo 2026. Este martes, el hockey masculino, con representación de esta central provincia, también pudiera coronarse.

Previamente, la paleta de raquetbol de Yandy Espinosa le regaló a Ciego de Ávila su primer bronce en la capital quisquellana, junto a su compañero Maykel Moyet.

Sin subir al podio de premiaciones quedaron Rachel Contreras, en el básquet 3×3, y el ciclista Randol Izquierdo.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Habilitan en Cuba trámite digital de protección social en la plataforma Soberanía

Ago 4, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Encuentro con Fidel, momento inolvidable en la vida de Élido Pérez

Ago 4, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Economía

Restablecido el Sistema Eléctrico Nacional

Ago 4, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Internacionales

Autoridades venezolanas confirman más de 6.100 fallecidos tras el devastador doble terremoto

4 de agosto de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Habilitan en Cuba trámite digital de protección social en la plataforma Soberanía

4 de agosto de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cultura

Adiós a Paula Alí, tan entrañable

4 de agosto de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Encuentro con Fidel, momento inolvidable en la vida de Élido Pérez

4 de agosto de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila