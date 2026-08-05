Encuentro con Fidel, momento inolvidable en la vida de Élido Pérez

El 20 de enero de 1980 quedó grabado para siempre en la memoria del ingeniero agrónomo Élido Pérez La Rosa, ese día recibió la visita del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, en el plan El mambisito, del cual era su director, perteneciente a la empresa El mambí, ubicada en el poblado de Vicente, en Ciego de Ávila.

Rememora que Fidel llegó sobre las cuatro de la tarde, saludó al colectivo y de inmediato comenzó a interesarse sobre los más de sesenta tipos de vegetales que allí se cultivaban, tarea que inició el 27 de noviembre de 1979, por orientación de Rafael Valdés Valdés, entonces primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia.

Se pasa ligeramente la mano por la cabeza y dice que Fidel se preocupó por las siembras que estaban realizadas, hizo muchas interrogantes técnicas, con una asombrosa memoria sobre la relación entre hectáreas y caballerías, recomendando llevar esos vegetales, inicialmente, a los estudiantes de secundaria básica, para crearles el hábito de su consumo.

Era su interés fomentar el cultivo de vegetales como una forma importante de alimentación destinada de forma general a la población, algo que logramos, pues fue tan alta la cifra sembrada que pudimos enviarlos a otras provincias, especialmente, la col.

Han pasado 46 años y afirma que aquella visita lo reconfortó y enseñó mucho, en los tres años que allí permaneció. Después asumió otra tarea en la mecanización agrícola y creó una máquina para la cosecha de piña, la cual de inmediato comenzó a utilizarse con resultados positivos, siendo premio relevante en el Forum Nacional de Ciencia y Técnica en 1990.

También, desempeñó varias funciones en la Empresa de Servicios al Turismo (Emprestur), donde tuvo una activa participación en el movimiento de innovadores y racionalizadores.

Actualmente jubilado, este modesto innovador, oriundo de la comunidad San Rafael, en el municipio de Barguá, asegura ser un fiel seguidor de las ideas y el pensamiento de Fidel y agradece a la Revolución por todo lo que ha logrado en su vida.

Tomado de Invasor