El terrorismo contra Cuba mostró agresividad en marzo

Marzo se halla entre los meses del calendario golpeados severamente por el Terrorismo de Estado contra Cuba, política establecida por los EE.UU. desde los años fundacionales de la Revolución con ataques, infiltraciones, sabotajes, asesinatos y otros hechos de mayor o menor connotación que laceraron el alma de la nación, al provocar muertes y daños a la economía.

Algunos de aquellos sucesos son menos conocidos por nuestro pueblo, mas todos demostraron la hostilidad estadounidense hacia un país libre y soberano como Cuba, desde el primero de enero de 1959; por tanto, dueño de construir su propio destino.

Así el primer día de ese mes de 1960, a sabiendas de la importancia de la industria azucarera para la isla, fueron incendiadas plantaciones de caña en los centrales Delicias (Antonio Guiteras) y Chaparra (Jesús Menéndez), ambos de Las Tunas; y Washington (George Washington), en el municipio de Santo Domingo, en Las Villas; al arrojar sobre ellos material incendiario desde un avión procedente del territorio norteño.

Igualmente, se produjo una infiltración el 2 de marzo de 1995 por las costas de Puerto Padre, Las Tunas, de dos terroristas provenientes de Miami que ingresan al país 51 libras de explosivos C- 4 y otros medios de guerra, quienes luego de colocar una bomba en el hotel Sol Palmeras, que pudo ser desactivada, serían detenidos.

Ambos habían sido entrenados por los connotados criminales Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo.

Uno de los sucesos que alcanzó gran repercusión ocurrió el 4 de marzo de 1960, cuando estalló el vapor francés La Coubre, como resultado de un criminal acto terrorista, en el puerto de La Habana, en los momentos en que se descargaban municiones traídas desde Bélgica, ocasionando 101 muertos, más de 200 heridos y numerosos desaparecidos, con un costo de 17 millones 500 mil pesos.

En igual fecha, pero de 1998, aconteció el descubrimiento y detención oportuna durante su arribo al aeropuerto internacional José Martí de los terroristas guatemaltecos Nader Kamal Musalam Barakat y María Elena González Meza, y la ocupación de los medios que portaban para preparar cargas explosivas. De tal forma se frustraron sus dañinos planes en centros turísticos y lugares públicos de la capital, cumpliendo órdenes del terrorista Luis Posada Carriles.

El 6 de marzo de 1961 quedó destruido un camión cisterna de combustible, dañados otros cinco vehículos y destruida la nave donde se encontraban parqueados, por la explosión de un artefacto colocado en la antigua refinería de petróleo Belot, hoy Ñico López, en La Habana.

Trece pasajeros heridos de un AN-24, vuelo 706 de Cubana de Aviación que cubría la ruta La Habana-Nueva Gerona, Isla de la Juventud, fue el resultado al estallar, el 10 de marzo de 1987, una granada lanzada por un grupo de terroristas que intentaron secuestrarlo, hecho impedido por la acción de varios pasajeros.

Casi siempre Miami estuvo presente en estos deleznables actos, pues un grupo de terroristas, procedente de esa ciudad, realizó disparos contra el Hotel Guitart-Cayo Coco, en el homonimo islote, al norte de Virgo de Ávila.

Era el 11 de marzo de 1994 cuando empezaron las agresiones contra los hoteles para sembrar el miedo entre los turistas que visitaban al país, donde existían esperanzas cifradas en ese sector para finalmente remontar la crisis.

El 12 de marzo de 1966 fueron hundidos en alta mar los barcos Lambda 17 y Lambda 2, de la Flota del Golfo, por el buque Santa Marina, de los Estados Unidos, al norte de Cabo Catoche, en las costas de Yucatán; mientras el 16 de marzo de ese año resultó asesinado el comandante y segundo comandante de la lancha LC-nave 274, de la Marina de Guerra Revolucionaria, por personas que intentaron secuestrarla y conducirla hacia el país norteño.

Siguiendo la agresiva política contra Cuba, el 17 de marzo de 1963 fue tiroteado el carguero soviético L’Vov, que estaba anclado en el puerto de Isabela de Sagua, en Las Villas, impactando la chimenea y uno de los ventiladores del buque, por una lancha proveniente de territorio norteamericano de la organización terrorista Alpha 66.

Otro hecho latente en la memoria de un pueblo que no olvida, se refiere a la detención en el aeropuerto internacional José Martí de los terroristas Santos Armando Martínez Rueda y José Enríquez Ramirez Oro, residentes en USA, quienes entraron con pasaportes falsos como turistas costarricenses, el 20 de marzo de 1995.

Estos servidores del imperio, con anterioridad, se habían infiltrado por la costa del tunero municipio de Puerto Padre e introdujeron materiales explosivos, que utilizaron en la colocación de una carga peligrosa en un hotel de Varadero.

Ambos cumplían órdenes de la organización terrorista Fundación Nacional Cubano Americana, con una extensa historia de actos criminales.

Ya en las postrimerías de ese mes, exactamente el día 26 del año 1963, fue atacado por una embarcación en el puerto de Caibarién, en Las Villas, el buque soviético Bakú, cargado de azúcar cubana, el cual recibió numerosos impactos de cañón de 20 mm. y de ametralladoras calibre 30 y 50.

Como consecuencia de la explosión de una mina magnética se le produjo una grieta de cuatro metros de largo por medio metro de ancho. Esta acción la acometió la organización terrorista Comandos L, asentada EE UU.

Corría el 27 de marzo de 1966 cuando resultó frustrado el secuestro de un avión IL-18 matrícula CUT-831, que rendía viaje entre Santiago de Cuba y La Habana, con el triste desenlace de la muerte del escolta y el capitán; mientras hirieron al copiloto, quienes heroicamente impidieron que se consumara el hecho.

Resumiendo fueron 45 marzos de terrorismo contra Cuba, que provocaron dolor y daños, pero no han impedido que la Revolución en la Patria de José Martí y Fidel Castro haya celebrado sus 67 años de vida victoriosa, a pesar de agresiones, infiltraciones, sabotajes y asesinatos que no doblegaron a un pueblo aguerrido y heroico como el de esta isla irredenta.

Tomado de Invasor