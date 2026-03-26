Ciego de Ávila recibe su 45 Semana de la Cultura

Del 24 al 29 de marzo de 2026, la ciudad de Ciego de Ávila volverá a latir al ritmo de sus tradiciones con la celebración de la cuadragésimoquinta Semana de la Cultura Avileña, enmarcada en el aniversario 149 de la Municipalidad.

La jornada, organizada por la Dirección Municipal de Cultura, rinde homenaje en esta edición al Historiador de la Ciudad, Máster en Ciencias Ángel Erasmo Cabrera Sánchez; a la Licenciada Odalys Margarita Sánchez Méndez, presidenta de la filial provincial de la Sociedad José Martí; a la escritora Carmen Bárbara Hernández Peña, así como a la propia organización martiana en el territorio.

El programa, concebido para diversos públicos, propone un recorrido por las esencias culturales de la urbe, donde confluyen manifestaciones artísticas, espacios teóricos y acciones comunitarias.

Como es tradicional, el desfile inaugural marcará el inicio de las celebraciones con un trayecto que conecta espacios emblemáticos del centro citadino hasta el parque Martí, epicentro de múltiples actividades durante la semana.

Instituciones culturales como la Casa de la Cultura José Sirio Inda Hernández concentrarán una parte significativa de las propuestas escénicas, con la presencia de agrupaciones teatrales, proyectos comunitarios y espectáculos dirigidos tanto al público infantil como juvenil.

Iniciativas como presentaciones musicales, descargas de talento local y espacios radiales reforzarán el carácter inclusivo y participativo del evento

El Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Biblioteca Provincial Roberto Rivas Fraga se consolidarán como escenarios para el pensamiento y la promoción literaria. Lecturas de cuentos y poesías, presentaciones de libros de autores avileños y conversatorios entorno a la obra de figuras destacadas de la literatura local evidencian el protagonismo de la palabra escrita, dentro del programa.

En paralelo, la Sala Martiana y la Sociedad Cultural José Martí desarrollarán acciones que profundizan en el ideario del Apóstol y su vínculo con la identidad nacional.

Por su parte, espacios como la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz acogerán conciertos, descargas trovadorescas y espectáculos que dialogan con las nuevas generaciones de creadores.

Mientras el Museo Provincial Coronel Simón Reyes Hernández y el Archivo Histórico José Ambrosio Gómez Cardoso, propiciarán encuentros con la memoria, a través de exposiciones y paneles dedicados a la historia de la municipalidad avileña.

El séptimo arte también tendrá su espacio en el Cine Carmen, con la proyección de clásicos del audiovisual cubano y la realización de eventos vinculados a la apreciación cinematográfica, en tanto la Casa de la Trova Miguel Ángel Luna y otros escenarios nocturnos animarán las jornadas con propuestas musicales que van desde la trova tradicional hasta formatos más contemporáneos.

La dimensión comunitaria vuelve a ser uno de los pilares de la Semana de la Cultura. Consejos Populares como Indalecio Montejo, Roberto Rivas Fraga, Ángel Alfredo Pérez Rivero y Alfredo Gutiérrez Lugones acogerán presentaciones de instructores de arte, peñas campesinas, conciertos y actividades culturales que acercan el arte a los barrios, fortaleciendo el vínculo entre instituciones y ciudadanía.

Asimismo, el parque Martí se reafirma como corazón de la celebración, con retretas, actividades infantiles y galas que celebran la identidad local, mientras otros espacios como el Teatro Principal, la Casa de la Décima y áreas comunitarias diversifican las opciones culturales durante toda la semana.

La 45 Semana de la Cultura avileña se proyectará, una vez más, como un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad, donde la ciudad celebrará su historia desde la evocación y la participación activa de sus artistas, instituciones y público.

Esperemos sea una fiesta donde la identidad vuelva a confirmar a Ciego de Ávila como un territorio donde la cultura se vive, se comparte y se construye colectivamente.

Tomado de Invasor