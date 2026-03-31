Ciego de Ávila Sociedad

En cada pedacito de Cuba

Mar 30, 2026

Siguen avanzando, ¡y con qué paso!, las jornadas destinadas a prepararnos (aún más) para la defensa del país.

No es una ocurrencia, ni capricho de última hora. Lo hemos hecho desde siempre. Solo que en estos momentos tal empeño cobra un valor extraordinario y no hay que ser profeta para saber por qué.

En medio de la desesperación que les provoca el verdadero pantano en que están convirtiendo a su propio país (y, desde luego, para desviar la atención de ello), Donald Trump y su dócil súbdito Marco Rubio elevan a niveles de histeria la agresividad, amenazas y presiones contra Cuba.

Acá pueden faltar cada vez más cosas necesarias: combustible, energía eléctrica, insumos, alimentos, medicamentos… pero siguen sobrando valor, principios, convicciones y la determinación de no arrodillarnos ante el mismo imperio acostumbrado a someter a los débiles.

Sencillamente no hay miedo. Lo que apreció BOHEMIA en Orlando González, un apartado poblado rural ubicado en la geografía de Ciego de Ávila, no significa la exclusividad. Es lo que prevalece de punta a cabo, en cada pedacito de Cuba. El enemigo lo sabe muy bien. Pero nunca está de más recordárselo.

Tomado de Bohemia

       

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Con atrasos declaración y pago de tributos en Ciego de Ávila (+Video)

Mar 30, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte Destacada

Silencio en el bullpen: la última salida de Reinaldo Jhon Lovell

Mar 30, 2026 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Santa Massiel tiene sus motivos para estar en el Piña Colada 2026

Mar 30, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Ciego de Ávila Sociedad

En cada pedacito de Cuba

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Rebelde

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL

Fidel Castro sobre la guerra contra Irán

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Petrolero ruso Anatoli Kolodkin llega a Cuba con ayuda solidaria

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila