Con atrasos declaración y pago de tributos en Ciego de Ávila (+Video)

A pocos días del cierre de la Campaña de declaración y pago del impuesto sobre utilidades, que involucra a personas jurídicas, Ciego de Ávila muestra un ritmo que pone en peligro su cumplimiento, de ahí que las instancias provincial y municipales de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) extremen las acciones en función del cambio.

Con fecha tope el último día del mes en curso, el saldo que reflejaba el pasado miércoles —solo un 77.8 por ciento de cumplimiento—, obligaba a multiplicar las gestiones en las empresas de subordinación nacional, provincial y municipal y en las unidades empresariales de base.

De acuerdo con la información que ofrece a invasor.cu Sandra de la Caridad Torres Tejera, jefa del Departamento de servicios al contribuyente en la ONAT provincial, otros encartados son las mipymes, los proyectos de desarrollo local, y diversas cooperativas, salvo las del sector cañero.

“Hay municipios que están más avanzados: Primero de Enero, Bolivia, Majagua, Morón, Baraguá y Chambas, pero ninguno ha terminado, por lo que todo el personal nuestro está enfrascado en el levantamiento de las personas jurídicas que aún faltan”, afirma.

Explica la propia fuente, que si bien la firma digital, se exige desde hace hace dos años, a los que por razones justificadas no pueden acceder a ella se les permite cumplir sin estar avalados por dicho procedimiento.

Tampoco es favorable el panorama en cuanto a la campaña conocida como DJ-12, Impuesto sobre ingresos personales 2026 del sector agropecuario, la cual aglutina a todos los usufructuarios y propietarios de tierras, exceptuando a los correspondientes al sector cañero.

“Se está cerrando filas con la Agricultura y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para que todos los involucrados de estos sectores cumplan lo establecido, teniendo en cuenta que estamos a solo un 45.9 por ciento, aunque nos resta poco más de un mes, hasta el 30 de abril, para saldar la diferencia”, explica Torres Tejera.

Con apenas un potencial de 338 contribuyentes e igual fecha conclusiva, la campaña identificada como DJ Dividendos, dirigida a los socios de mipymes, muestra igualmente un avance insuficiente del 44.1 por ciento.

La jefa del Departamento de servicios al contribuyente en la ONAT provincial hace un aparte para argumentar lo preocupante que resulta el comportamiento de la campaña conocida como DJ08, declaración jurada de ingresos personales y liquidación adicional, correspondiente a todos los ingresos recibidos en el año 2025 de las personas naturales.

Explica que en ese caso el “mapa” territorial es más amplio y complejo, pues abarca a todos los trabajadores por cuenta propia, el personal artístico, los comunicadores sociales y personas que laboran en sucursales extranjeras.

Considera, además, que deberá actuarse con extrema intensidad hasta el 30 de abril, pues “estamos por debajo de los índices logrados en igual período del año anterior. Nos ha afectado la situación que atraviesa el país, pero nos hemos adaptado, hay municipios donde se conocen todos los contribuyentes y el personal de la ONAT llega a lugares recónditos, toca a las puertas de quienes aún no han cumplido e igualmente visita las empresas. También los partes diarios llevan un esfuerzo informativo adicional, pues nos golpean los apagones”, al tiempo que reconoce el esfuerzo y los resultados de una parte de los contribuyentes.

Al igual que en campañas anteriores, se mantiene la posibilidad de presentar la Declaración Jurada por vías digitales para los contribuyentes que poseen firma digital. La ONAT insiste en que los contribuyentes pueden visitar el Portal Tributario www.onat.gob.cu y en la Sección Descargas encontrar los modelos de Declaración Jurada en formato Excel y PDF que facilitan el cálculo del impuesto a pagar.

En todos los casos, cumplir en el tiempo establecido con el aporte al presupuesto del Estado representa una fuente de ingresos para financiar los gastos públicos y contribuir al crecimiento económico del país.

Tomado de Invasor