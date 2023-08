Erradicar de raíz las ilegalidades urbanísticas

El enfrentamiento, prevención y erradicación de las ilegalidades que atentan contra el correcto ordenamiento territorial y urbanístico del país, desde el propio consejo popular, y con la participación de todos, fue uno de los temas abordados recientemente en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Respecto a las ilegalidades cometidas en el urbanismo, el general de División Raúl Omar Acosta Gregorich, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), informó que iniciaron 2023 con un inventario de 124 370 ilegalidades controladas en todo el territorio nacional, con las mayores incidencias en La Habana y Matanzas.

Sobre esa base, puntualizó el directivo que se elaboró un plan para erradicar unas 33 000 ilegalidades en el presente año, que se va cumpliendo en correspondencia con lo que se planificó, y al cierre de junio marchaba en un 54 %, con atrasos en el municipio especial Isla de la Juventud y en la provincia de Matanzas.

Acosta Gregorich precisó que durante este año, además, han estado enfrascados en evitar que se produzcan nuevas ilegalidades. No obstante, se han registrado unas 12 250 y se ha logrado erradicar el 98,7 %, estando todavía insatisfechos, porque «debemos trabajar de conjunto todos para lograr que no se produzcan ilegalidades, y que se erradiquen las nuevas que se cometan en los territorios», expresó.

Sobre esta base, indicó que se ha organizado un plan de acción en el Inotu, fundamentalmente de preparación y capacitación de todo el personal, lo cual es necesario para poder ejecutar los controles con la profesionalidad que requiere el pueblo.

Comunicó también que en julio visitaron cuatro provincias, quedando pendiente el territorio de Camagüey.

En los recorridos realizados hasta ese momento –detalló– habían recorrido 36 municipios y se reunieron con más de 1 500 trabajadores del Inotu, intercambiando con ellos los problemas internos, fundamentalmente los criterios desfavorables del pueblo hacia el trabajo de la entidad en cuanto a la insatisfacción por el incumplimiento de los plazos previstos en las solicitudes de trámites y otros servicios.

Al respecto, dijo que iniciaron enero con un 84 % de cumplimiento de los términos establecidos para los trámites en las oficinas del Inotu, mientras que al cierre de junio ascendía a un 96,7 %, todavía insatisfechos porque quedaban pendientes alrededor de 578 trámites fuera del término.

La vinculación de los inspectores del Inotu con los consejos populares es otra de las estrategias fundamentales en la que, al decir del Presidente del organismo, se trabaja aceleradamente en la actualidad.

Acosta Gregorich puntualizó que cuentan con la capacidad para realizar el reordenamiento correspondiente para que cada consejo popular tenga un inspector, y en algunos, de determinadas cabeceras provinciales de mayor complejidad, como La Habana o Santiago de Cuba, se estudia que puedan tener hasta dos inspectores.

«Estamos convencidos de que la lucha se gana en el consejo popular, porque es allí donde se cometen las ilegalidades, y si nosotros tenemos un trabajo mancomunado entre el consejo popular y nuestro inspector, seguro que vamos a resolver esa situación», aseveró el Presidente del Inotu.

¿CÓMO LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD EN EL ENFRENTAMIENTO A LAS ILEGALIDADES?

En el informe de trabajo presentado por el Inotu a la Comisión de Industria, Construcciones y Energía del Parlamento cubano se reconocieron varias deficiencias en el enfrentamiento a las ilegalidades.

Entre ellas, se mencionó que persiste la inestabilidad e inefectividad en la conducción por los consejos de la Administración Municipal; no se actúa en sistema con los organismos con responsabilidad en la erradicación de las ilegalidades; no se es oportuno en la actuación; continúan debilidades en la prevención de las ilegalidades; y no se detiene el surgimiento de nuevas ni su erradicación en el más breve plazo.

Puntualizó que el 81 % de las ilegalidades inventariadas en el país está concentrado en las provincias de La Habana, Matanzas, Holguín, Ciego de Ávila y Artemisa.

A su vez, en el aspecto de no detención del surgimiento de nuevas ilegalidades ni su erradicación en el más breve plazo, se mencionó que los territorios que más incumplen son La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Camagüey, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud.

¿QUÉ LABOR REALIZA EL INOTU PARA LOGRAR LA MAYOR EFECTIVIDAD POSIBLE?

Sobre el tema, el informe abordó que, desde el organismo, se ajustan los sistemas de trabajo, potenciando un mayor vínculo inspector-consejo popular para la prevención y la detección oportuna de las ilegalidades que puedan surgir.

Se resaltó también que se depuran los inventarios de ilegalidades y los organismos con responsabilidad en su erradicación; se intensifica la preparación y capacitación de los inspectores y directivos para que desempeñen un papel más activo en la asesoría a los consejos de Administración Municipal y a las comisiones de enfrentamiento.

También el modo de actuación se perfecciona, a partir de la elaboración del reglamento de la inspección en el Inotu.

De acuerdo con la Ley 145/2021, el Instituto Nacional, las delegaciones provinciales y las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo organizan, dirigen y, en su caso, ejecutan la inspección y control del territorio en materia de ordenamiento territorial y urbano, siendo sujetos de ello las personas naturales y jurídicas usuarias del mismo, responsables de prevenir y enfrentar las ilegalidades en los terrenos, instalaciones y espacios que integran su patrimonio.

Tomado de Granma

Autor Telecentro Provincial Ciego de Ávila