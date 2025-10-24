Establece Defensa Civil Fase Informativa por tormenta Melissa

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil estableció hoy la Fase Informativa en una nota de prensa para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey, debido a la evolución de la tormenta tropical Melissa en aguas del mar Caribe.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, el sistema se mantuvo casi estacionario en las últimas horas, interactuando con una vaguada que incrementó la humedad y la inestabilidad sobre el territorio nacional.

Los especialistas prevén que durante el fin de semana Melissa se desplace lentamente hacia Jamaica y los mares al sur de Cuba, con un fortalecimiento gradual seguido de una rápida intensificación, lo que representa un peligro potencial para las provincias orientales.

La Defensa Civil orientó a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales en redes sociales, así como cumplir disciplinadamente las indicaciones de las autoridades locales.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, junto al Instituto de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución del organismo ciclónico y sus posibles impactos.

Debido a la importancia de la información, la ACN reproduce íntegramente la nota:

NOTA INFORMATIVA NO 1 DEL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL TORMENTA TROPICAL MELISSA

24 de octubre de 2025, 10:00 horas

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria; su circulación, aunque distante, se encuentra interactuando con la vaguada, provocando el incremento de la humedad y la inestabilidad sobre nuestro territorio.

Durante el fin de semana este organismo ciclónico seguirá con un lento movimiento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba. Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación representando un peligro potencial para las provincias orientales.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y la futura evolución de las condiciones hidrometeorológicas, se decidió establecer la Fase Informativa a partir de las 14:00 horas del día de hoy, para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey.

Se orienta a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre este organismo ciclónico.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

Tomado de ACN