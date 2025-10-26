Alcanzó Huracán Melissa categoría uno en el Caribe

El huracán Melissa se convirtió en la tarde de este sábado en el quinto de la actual temporada ciclónica, al ganar en organización e intensidad sobre aguas del mar Caribe central, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, (Insmet), en su Aviso de Ciclón Tropical No.10.

A las dos de la tarde el centro del organismo se ubicó en los 16,6 grados de latitud Norte y 75,2 grados de longitud Oeste, posición que lo situó a unos 230 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica.

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas superiores, y una presión central de 980 hectoPascal, lo que lo clasificó como huracán de categoría uno en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

Según el parte meteorológico, Melissa mantuvo un rumbo próximo al oeste-noroeste con una velocidad de traslación de dos kilómetros por hora.

En las próximas horas inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste, con un desplazamiento lento muy cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana.

Los especialistas previeron que el huracán continúe aumentando su intensidad en el transcurso de las próximas jornadas.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología subrayó que se mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria del sistema, por representar un peligro potencial para el territorio cubano.

Por su importancia, la ACN reproduce íntegramente el aviso:

CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 25 de octubre de 2025. Hora: 02:00 pm.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 10.

HURACÁN MELISSA …Melissa se convierte en huracán…

La tormenta tropical Melissa continuó moviéndose lentamente sobre las aguas del mar Caribe central, a medida que fue ganando en organización e intensidad, convirtiéndose en la tarde de hoy en el quinto huracán de la actual temporada ciclónica. Su presión central ha descendido hasta los 980 hectoPascal, mientras que sus vientos máximos sostenidos se incrementaron hasta 120 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que es ahora un huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

A las dos de la tarde de hoy el centro de este sistema se localizó sobre los 16.6 grados de latitud Norte y los 75.2 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 230 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Se mueve lentamente, con un rumbo próximo al oeste-noroeste y una velocidad de traslación de dos kilómetros por hora.

En las próximas horas Melissa inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste, desplazándose lentamente muy cerca o sobre Jamaica durante este fin de semana. Se prevé que el huracán Melissa continúe aumentando gradualmente su intensidad.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, pues el mismo representa un peligro para el territorio cubano.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy sábado.

Tomado de ACN