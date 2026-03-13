Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Este viernes, comparecencia del Presidente de la República de Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 12, 2026

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, comparecerá este viernes 13 de marzo, a partir de las 7:30 am, ante los medios de comunicación para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

La Presidencia de la República informó a través de su cuenta oficial en la red social X que el intercambio con la prensa dará continuidad al realizado el pasado 5 de febrero.

La comparecencia será transmitida por cadena nacional de radio y televisión, y podrá seguirse además a través de las plataformas digitales de los medios de comunicación cubanos. También será retransmitida en el espacio habitual de la Mesa Redonda.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Jóvenes avileños reafirman compromiso patriótico en jornada de Bastión Estudiantil

Mar 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Luz propia: el arte de crear desde adentro

Mar 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

El MININT intensifica la ofensiva contra la compra-venta ilegal de divisas en Cuba

Mar 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Este viernes, comparecencia del Presidente de la República de Cuba

12 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

El mundo dice: Cuba no está sola

12 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Jóvenes avileños reafirman compromiso patriótico en jornada de Bastión Estudiantil

12 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL

Fidel con nuestros campeones: Un “juego” irrepetible (+Video)

12 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila