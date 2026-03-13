Este viernes, comparecencia del Presidente de la República de Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, comparecerá este viernes 13 de marzo, a partir de las 7:30 am, ante los medios de comunicación para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

La Presidencia de la República informó a través de su cuenta oficial en la red social X que el intercambio con la prensa dará continuidad al realizado el pasado 5 de febrero.

La comparecencia será transmitida por cadena nacional de radio y televisión, y podrá seguirse además a través de las plataformas digitales de los medios de comunicación cubanos. También será retransmitida en el espacio habitual de la Mesa Redonda.

Tomado de Granma