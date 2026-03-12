Televisión Avileña

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Jóvenes avileños reafirman compromiso patriótico en jornada de Bastión Estudiantil

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 12, 2026

Como parte de las actividades de cierre de la Jornada del Bastión Estudiantil 2026, celebrada del 9 al 12 de marzo, unos 65 alumnos de la enseñanza media en Ciego de Ávila protagonizaron una bicicletada desde le Parque José Martí hasta la unidad militar del reparto Aeropuerto, en el marco del evento «Puertas abiertas», que promueve el intercambio de las nuevas generaciones con oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La iniciativa, que también se inscribe en la jornada por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz —faro y guía para la juventud cubana—, constituyó un acto de identidad patriótica y reafirmación del compromiso de los estudiantes con la defensa de la Revolución.

Durante el recorrido y el posterior intercambio, los jóvenes compartieron experiencias con el personal militar, en una jornada que fortalece los vínculos entre la sociedad civil y las instituciones castrenses, y evidencia la continuidad del legado histórico en las nuevas generaciones.

