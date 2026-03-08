Estrena hospital avileño unidad quirúrgica totalmente renovada

Tras un exhaustivo proceso de reparación capital, el Hospital General Docente Antonio Luaces Iraola, en la provincia de Ciego de Ávila, puso en funcionamiento su renovada unidad quirúrgica destinada a la cirugía mayor electiva.

La obra, que representa una inversión significativa para el Sistema de Salud en la región, permitirá optimizar los servicios quirúrgicos y beneficiar a la población del centro-sur de la provincia.

La unidad está compuesta por seis modernos salones de operaciones, diseñados para cumplir con los más altos estándares de asepsia y tecnología médica.

Cada quirófano dispone del mobiliario y la tecnología de punta, o recuperada en el Centro Provincial de electromedicina, que rescataron parte del equipamiento, entre los que se encuentran mesas quirúrgicas, lámparas cielíticas y sistemas de monitoreo y anestesia, lo que garantiza condiciones óptimas para la realización de procedimientos complejos y de alta calidad.

El doctor Roberto Rodríguez Cruz, subdirector de asistencia médica en el Luaces Iraola, refirió que el principal objetivo de esta puesta en marcha es contribuir significativamente a la disminución de la lista de espera quirúrgica que afecta a los municipios de la parte centro-sur de la provincia avileña.

Con estos seis salones, que iniciaron el funcionamiento con intervenciones quirúrgicas relacionadas con el Programa Materno Infantil (PAMI), se espera aumentar el volumen de operaciones programadas, reduciendo así los tiempos de espera para los pacientes que requieren intervenciones de cirugía más complejas.

Rodríguez Cruz destacó que la reparación capital no solo implicó mejoras estructurales (pisos, techos, calibración de ventiladores, sistemas de climatización y redes de gases medicinales), sino también la capacitación del personal médico y de enfermería para el manejo de los nuevos equipos.

«Este es un paso de avance en nuestro propósito de brindar una atención más rápida, segura y con calidad a nuestro pueblo. La nueva unidad nos permitirá aprovechar mejor los recursos humanos y materiales que poseemos».

Además de los seis quirófanos, la unidad cuenta con áreas de recuperación posanestésica, estaciones de enfermería especializadas y salas de esterilización centralizada, lo que agiliza el flujo de trabajo y reduce los riesgos de infecciones asociadas a la atención sanitaria.

La provincia de Ciego de Ávila, y en particular su porción centro-sur (que incluye al municipio cabecera y áreas aledañas), concentra un alto número de pacientes que requieren cirugías programadas.

Con la reapertura de esta unidad, se fortalece la red de servicios del territorio y se descentralizan procedimientos que en ocasiones derivaban hacia otras provincias.

Se prevé que en las próximas semanas se reactive progresivamente la programación quirúrgica, dando prioridad a los casos de mayor complejidad y a aquellos pacientes con más tiempo en espera.

Las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la población a mantener la confianza en el Sistema y a acudir a sus consultas de seguimiento para actualizar sus evaluaciones prequirúrgicas.

