Etecsa: Despejando dudas sobre los nuevos planes y recargas (+ Video)

Desde este 30 de mayo, ETECSA modificó sus ofertas comerciales para los clientes con servicio prepago. Como parte de la implementación de estas medidas, los clientes del servicio móvil prepago podrán hacer recargas a su saldo principal hasta alcanzar el monto total de 360 CUP en el transcurso de 30 días.

Para informar sobre la situación actual de sus servicios en el país y la modificación de las ofertas a los servicios prepagos vigentes desde hoy, comparecieron en la Mesa Redonda directivos de la empresa.

Tania Velázquez, presidenta de ETECSA, al comentar sobre la situación de los servicios de telecomunicaciones, dijo que ya en el país existen más de 8 millones de líneas móviles y unas 5,600 radiobases para la operatividad del sistema con tecnología 2G, 3G y 4G.

Destacó, además, que el país tiene acceso a dos cables submarinos, resultado de un amplio proceso inversionista, que permiten servir más de 500 gigas al país. “Estos 500 gigas dan respuesta a un conjunto de necesidades que demanda el país, tanto para la población como para los organismos”.

Sin embargo, alertó que la empresa no está ajena a la situación económica de la nación, que impacta en la prestación de servicios, la calidad y la percepción que tiene la población de los mismos debido a demandas insatisfechas. Esto se debe a que requerimos un constante proceso inversionista, que demanda un gasto importante para el sostenimiento de las tecnologías que normalmente se importan.

Durante la conferencia de prensa de enero, dijo, también nos referimos a los temas de calidad y cobertura, que se relacionan con la situación energética. “Esto no solamente tiene que ver con las radiobases, sino también con los gabinetes para los servicios de Nauta Hogar y otros puntos importantes que se conectan”.

Dijo también que hay un déficit de recursos que no se han podido importar por dificultades económicas de la empresa, lo que incide directamente en la población, como interrupciones que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo, los traslados y la sustitución de equipos como módems y celulares.

Subrayó, además, las afectaciones que provoca el fraude en las operaciones, cuestiones que se han potenciado y que han crecido, “y esto afecta el flujo de ingresos en divisas que requiere una empresa como esta, que necesita constantemente gastos en divisas para sostener sus servicios”.

Al explicar sobre el pago del internet en el país, comentó que este lo asume el operador, quien cubre todos los costos de conectividad, desde la infraestructura interna hasta los propios servidores internacionales, cuyos costos superan los cientos de millones de dólares.

“Sabemos la importancia del internet hoy. Lo usamos para todo, desde trabajar hasta las relaciones entre amigos y familiares. El tráfico hoy casi se cuadruplica. El 75% del tráfico de internet en Cuba se sustenta sobre los servicios móviles. El patrón de consumo ha ido cambiando en los últimos años hacia plataformas de streaming y plataformas de juego; es un comportamiento normal”.

“Todo eso demanda un modelo de sostenimiento, aun cuando la moneda de pago es en CUP. A la par, ha decrecido el ingreso en divisas que ha sustentado los servicios. Desde diciembre, se anunciaron algunas medidas para recuperar las exportaciones de ETECSA”.

En otro momento de la Mesa, explicó que el bloqueo es el principal problema que afecta el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, como las importaciones de tecnologías, los costos de las mismas y el alcance de los mercados. “Tenemos que enfrentarlos. Nuestros trabajadores lo enfrentan cada día”.

Dijo, además, que la ralentización de las inversiones impacta en la conectividad para la prestación de servicios, así como en la investigación y el desarrollo.

La vicepresidenta comercial de ETECSA, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, destacó durante la Mesa Redonda el papel clave de la conectividad como habilitador para proyectos nacionales, la interacción con la población y los procesos investigativos. Subrayó que, aunque Cuba desarrolla plataformas digitales e infraestructura —como centros de datos públicos y redes de conectividad—, el ritmo de avance depende de la capacidad de acompañamiento tecnológico.

Hidalgo Rodríguez mencionó desafíos como el uso de inteligencia artificial, que demanda grandes recursos de centros de datos y tecnologías de la información, áreas donde los operadores de telecomunicaciones son actores esenciales. En este contexto, ETECSA anunció —como se adelantó en diciembre— un nuevo manejo de sus servicios para usuarios prepago.

Reconoció que ha existido confusión entre la población respecto a términos como saldo, recarga y paquetes, por lo que dedicó el espacio a esclarecer estos conceptos fundamentales.

“Hemos recibido tres veces más llamadas que en un día normal”, reveló. Agregó que los foros en línea han permitido un intercambio productivo para despejar dudas y explicar mejor las nuevas modalidades de servicio.

Sobre los conceptos básicos, la ejecutiva explicó que cada línea móvil tiene un saldo asociado, similar a un monedero virtual, donde el usuario acumula dinero para consumir servicios. Este saldo mantiene su vigencia durante 330 días, pero requiere que al menos una vez al año se realice una recarga para evitar su expiración.

La empresa reiteró su compromiso de mantener este canal abierto de comunicación con los usuarios. El próximo lunes se abordarán con mayor detalle aspectos como las ventajas de las nuevas medidas, su impacto en la población y la proyección de estos servicios en el marco de la transformación digital del país.

ETECSA enfatizó que todas las decisiones están encaminadas a mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones en Cuba. Ese saldo que además nosotros hemos informado que como parte de los cambios de las ofertas oferta.

“El saldo que hoy el usuario ha ido acumulando en el tiempo lo tiene en esa cuenta principal, va a permanecer y lo estamos respetando”, afirmó categóricamente, buscando disipar las preocupaciones de los clientes sobre posibles pérdidas de sus fondos existentes.

El mecanismo implementado establece que al realizar una recarga se activa un período de 30 días para utilizar ese monto específico. Sin embargo, la ejecutiva aclaró: “No pierdo, no pierdo nada de lo que tengo, es lo primero que es dinero y además me permite que a partir de hoy empiezan a contar”. Explicó que estos 30 días comienzan a computarse desde la primera recarga efectuada bajo el nuevo sistema, no desde el momento del anuncio. “Si el usuario realiza la recarga hoy, empiezan a contar esos 30 días”, precisó.