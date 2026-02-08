Fallece el escritor e historiador avileño Fernando Díaz Martínez

El destacado campesino, escritor e historiador avileño Moisés Fernando Díaz Martínez, falleció este viernes, dejando un profundo vacío en los ámbitos culturales, históricos y agrícolas de la provincia de Ciego de Ávila.

Nacido el 4 de septiembre de 1956 en la localidad de Los Perros, municipio de Chambas, Díaz Martínez fue reconocido por su versatilidad y su arraigo a la tierra. Se definía a sí mismo como un «repentista» y atribuía su amor por el arte y la tradición campesina a sus vivencias durante los guateques de su juventud.

Su obra intelectual abarcó múltiples facetas. Como autor, publicó varios títulos con editoriales nacionales, entre los que se destacan Camilo por los montes surcados, Ramón Castro Riz: símbolo de la campiña cubana, Polo Montañés y Juan Pablo II: un hombre sin fronteras. Por su trayectoria, recibió el Premio Provincial de Historia por la Obra de la Vida.

Más allá de su labor literaria, Díaz Martínez fue un agricultor y ganadero de relevancia nacional. Su finca «Rancho Chico» se convirtió en un referente por sus resultados productivos y su impacto en el sector agropecuario.

Comprometido con la Revolución y los principios solidarios, el intelectual avileño participó activamente en manifestaciones de apoyo a Cuba y a la hermana República Bolivariana de Venezuela, como la congregación en la Plaza Camilo Cienfuegos el pasado 3 de enero.

La cultura avileña y el campesinado cubano están de duelo. Historiadores e instituciones culturales se unen al pesar de familiares y amigos, y se comprometen a preservar y promover el legado de quien, desde la tierra y la palabra, honró a su patria.