Realizan en Morón evento «A Jugar» para el nivel de Educación Primaria

La representación de la institución educativa Ricardo Companioni Romera obtuvo el primer lugar en el evento «A Jugar» del nivel primario, celebrado en el municipio avileño de Morón.

Tras los campeones, se ubicaron, en ese orden, los equipos de las escuelas José Martí y Antonio Maceo. La competencia se desarrolló en el Parque José Antonio Echeverría de la Ciudad del Gallo.

Estas escuadras avanzaron a la etapa final desde cada uno de los combinados deportivos del territorio, tras celebrarse los encuentros en la base.

La competencia final incluyó siete juegos de participación, entre los que figuraron matemática y ajedrez, además de pruebas de habilidades físicas.