Feria de oportunidades, una iniciativa necesaria

Con la mira puesta en la venidera temporada alta del turismo cubano, la Oficina de Empleo de la agencia Gaviota S.A., ubicada en el municipio de Morón, desarrolló una Feria de Oportunidades.

La iniciativa empresarial busca la incorporación del personal cualificada en las diferencias instalaciones del polo turístico de Jardines del Rey, mientras que capta a personas interesadas en formarse profesionalmente en las diversas especialidades que requiere la industria.

Dentro de los principales perfiles ocupacionales que se presentaron al público durante esta feria se encontraron los relacionados con los recursos humanos, económica y los servicios técnicos.

Al decir de Teresa Mora Robell, directora de la oficina empleadora de Gaviota S.A. para la delegación territorial Ciego de Ávila-Camagüey, estas iniciativas son fundamentales para poder cubrir la demanda que existe en cada una de las instalaciones, mientras que señaló la importancia en la preparación de los trabajadores y la necesidad de continuar realizándose sistemáticamente estas ferias.

Estamos seguros que será una buena temporada alta, para ello se trabaja desde todos los niveles; se espera abrir nuevos productos, mientras que los ya existentes se mejoran: acotó la funcionaria.

El sector del turismo es clave en el desarrollo económico y social del país, en este sentido se hace necesario continuar desarrollando la innovación y la capacitación; solo así será posible el posicionamiento del Destino Cuba en el escenario turística global.

Tomado de Invasor