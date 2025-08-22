Gana pre selección nacional Sub 23 Copa Eddy Martín Sánchez de Béisbol

La selección cubana de Béisbol sub 23 se coronó campeona de la 6ta versión de la copa Eddy Martín Sánchez «In memoria «de Beisbol que durante 4 días tuvo lugar en el estadio José Ramón Cepero en Ciego de Ávila.

En un dramático partido que se definió en el cierre del noveno episodio por un largo indiscutible al jardín Isquierdo del antesalista Santiaquero Euclides Perez empujó la carrera que desfinio el desafío 3-2.

Los peloteros de la selección sub 23 continuarán su preparación en predios avileños y en los próximos días se incorporaran a sus nómina oficiales de la serie nacional para comenzar el 2 de septiembre el torneo doméstico antillano , el 16 estarían partiendo rumbo a la Habana parar la concentración definitiva y su partida será el 25 de propio mes de septiembre rumbo a Panamá para participar en el torneo pre mundial del 26 de septiembre al 3 de octubre que concede 3 boletos al campeonato mundial de la categoría.

El plantel sub 18 continuará sus entrenamientos bajo la Miranda atenta de Abeicy Pantoja Rumbo al campeonato mundial de Japón.