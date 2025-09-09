Iliana Delgado: 25 Años definiendo el sonido de TV Avileña

La periodista Iliana Delgado Bringas es sinónimo de dedicación, excelencia y evolución en el panorama audiovisual de Ciego de Ávila.

Con una trayectoria que abarca un cuarto de siglo, su nombre está indisolublemente ligado a la historia y el prestigio de TV Avileña.

Desde sus inicios, Iliana se distinguió por una cualidad única que cautivaba a la audiencia: una voz angelical. Esta herramienta natural, potenciada por su profesionalismo, se convirtió en un sello distintivo de la programación, aportando credibilidad y calidez a las noticias y reportajes de la televisión avileña.

Su talento y dedicación fueron reconocidos tempranamente con el Premio Nacional 26 de Julio en Comentario en 2002.

Este prestigioso galardón no solo honró su trabajo individual, sino que también puso en alto el nombre del periodismo avileño, confirmando su agudeza para el análisis y su capacidad para comunicar con profundidad y precisión.

En 2006, Iliana dio un paso crucial en su carrera al asumir la jefatura del departamento informativo. Desde este puesto de liderazgo, no solo se encargó de la coordinación y supervisión de los contenidos noticiosos, sino que también tuvo la responsabilidad de guiar y formar a nuevas generaciones de periodistas, imprimiendo su sello de rigor y calidad en la información que llegaba a los hogares avileños.

En la actualidad, ocupa el estratégico cargo de jefa del departamento de multimedia. Esta posición demuestra su capacidad de adaptación y su visión de futuro. En un mundo mediático dominado por lo digital, Iliana lidera la necesaria evolución del medio, integrando plataformas, formatos y lenguajes para asegurar que TV Avileña mantenga su relevancia y conexión con el público en la era digital.

Iliana Delgado representa la evolución del periodismo local: desde la fuerza de una voz memorable hasta la gestión estratégica de contenidos multiplataforma. Su carrera es un testimonio de cómo el talento periodístico, unido al liderazgo y la capacidad de innovación, puede moldear y fortalecer a un medio de comunicación durante 25 años.

Iliana es un pilar fundamental en la historia de TV Avileña, cuya contribución trasciende la pantalla para instalarse en el patrimonio sonoro y informativo de la provincia. ¡Felicidades a Iliana Delgado y a TV Avileña por este cuarto de siglo de compromiso con la información y la comunidad!