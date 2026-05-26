Culminó en Ciego de Ávila V Ejercion de Prevención y Enfrentamiento a las ilegalidades 

El acto de reafirmación revolucionaria y respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, celebrado en la emblemática plaza Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, marcó un hito significativo en el contexto del quinto ejercicio de prevención y enfrentamiento a las ilegalidades, la corrupción, las drogas y las indisciplinas sociales. Este evento no solo sirvió como plataforma para reafirmar los principios de la Revolución, sino que también consolidó el compromiso de los avileños con la defensa de la patria.

Durante el acto, los participantes expresaron su firme lealtad a Raúl Castro Ruz, reconociendo su papel fundamental en la historia de Cuba y en la lucha por la soberanía nacional. La multitud se unió en un llamado a la unidad y a la resistencia ante los desafíos que enfrenta el país, destacando la importancia de mantener la ética y la moral revolucionaria en todos los ámbitos de la sociedad.

El ejercicio de prevención, que culminó con este acto, fue una oportunidad para reflexionar sobre los retos actuales y reafirmar la necesidad de trabajar colectivamente en la erradicación de fenómenos negativos que atentan contra el bienestar social. Los avileños, con su voz y su acción, ratificaron su disposición a defender los logros alcanzados y a enfrentar cualquier adversidad desde todos los frentes posibles.

Este evento no solo simboliza un momento de apoyo a Raúl Castro Ruz, sino también una reafirmación del compromiso de todo un pueblo con los valores de justicia, igualdad y soberanía que han caracterizado a la Revolución cubana. La plaza Máximo Gómez Báez se convirtió en un escenario donde se renovaron los votos de lucha y resistencia por un futuro mejor para todos los cubanos.