Impulsa Ciegoplast programas hidráulicos del país con resultados favorables (+Fotos)

Ciegoplast consolida su liderazgo en el sector durante el primer trimestre del año, superando las expectativas en los principales programas hidráulicos del país. La empresa avileña ha demostrado su capacidad para cumplir con los compromisos productivos, suministrando tuberías, accesorios y otros componentes esenciales para proyectos de acueductos, alcantarillados y sistemas de riego en todo el territorio nacional.

Más allá de la producción, Ciegoplast se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. Durante este primer trimestre, la empresa ha logrado importantes avances en la reutilización de residuos plásticos, transformándolos en nuevos productos de alta calidad y reduciendo significativamente su impacto ambiental. Esta iniciativa no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también genera valor económico, creando nuevas oportunidades de empleo y fomentando la innovación tecnológica.

Sergio Barrio García, director general de la Empresa Ciegoplast dijo a este sitio, que desde el punto de vista de los ingresos, la empresa ha mantenido una estabilidad importante. «Estamos por arriba en el primer semestre de los 200 millones de pesos. Hemos transformado más de 1.700 toneladas, que para el periodo en que estamos, se considera que estamos en la norma, y que estamos correctamente bien por ahí, lo que hemos logrado 45 millones de utilidades, eso es un indicador muy importante para la entidad.

«Nosotros aseguramos gran parte del programa hidráulico nacional ,en este caso las tuberías de grandes diámetros que es la que estamos fabricando y un nivel de piezas importante que también la empresa desarrolla», apuntó Barrios García.

Por otra parte el directivo destacó que la economía circular es otro de los temas que estamos trabajando, todo lo que entra en Ciegoplast como materia prima, en este caso las conocidas perles que ustedes ven, todo sale como un surtido, incluyendo también todo el embalaje. Todo el embalaje nosotros lo recuperamos y lo transformamos lo que nos permite el encadenamiento productivo con otras entidades.

Los resultados obtenidos por Ciegoplast en este primer trimestre son un claro reflejo de la eficiencia de su gestión, la calidad de sus productos y el compromiso de sus trabajadores con el desarrollo económico y social del país. La empresa se consolida como un referente en el sector, demostrando que es posible combinar la producción industrial con la protección del medio ambiente y la promoción de la economía circular.