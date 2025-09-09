Inicia curso escolar en escuela deportiva de Ciego de Ávila

Con una matrícula de 600 atletas estudiantes distribuidos en 20 disciplinas, la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) “Marina Samuel Noble” de Ciego de Ávila inauguró oficialmente el nuevo curso escolar, marcado por la ambiciosa meta de escalar posiciones en el ranking nacional.

El acto de inicio contó con la presencia de profesores, entrenadores, directivos y la masa estudiantil, quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo del deporte avileño.

El centro, cantera fundamental de futuras glorias del territorio, se enfocará en potenciar el alto rendimiento a partir de la base.

El objetivo central para el nuevo período lectivo es superar la actuación alcanzada en los pasados Juegos Escolares Nacionales, donde la escuela se ubicó en la decimotercera posición del país.

Este resultado, si bien muestra áreas de mejora, estuvo matizado por un destacadísimo tercer lugar a nivel nacional en los deportes colectivos con pelota, demostrando la fortaleza y el potencial de estas modalidades en la institución.

La estrategia de trabajo para el curso recién iniciado se centrará en dos ejes fundamentales: la masiva participación en los deportes priorizados para el país y la contribución al desarrollo integral de los estudiantes-atletas, formando no sólo campeones en el terreno de juego, sino también ciudadanos de bien.

El claustro de profesores y entrenadores asume el reto de optimizar los métodos de enseñanza y entrenamiento, con el firme propósito de que los 600 alumnos deportistas den lo mejor de sí y conviertan a la EIDE “Marina Samuel Noble” en un referente del deporte avileño y cubano.