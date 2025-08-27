Televisión Avileña

Insisten en evitar criaderos de mosquitos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 27, 2025

A eliminar criaderos, protegerse de picaduras y contar con un diagnóstico oportuno, llaman las autoridades sanitarias en el municipio avileño de Morón, para evitar enfermedades producidas por la picadura del Aedes aegypti, principalmente el dengue.

En ese sentido convocan a la realización del autofocal de manera contínua y ante casos febriles , decaimiento u otras molestias, acudir de inmediato al médico, para que sea este quien determine la situación del paciente.

Insisten en cooperar con los integrantes de las brigadas antivectoriales que en visitas a los domicilios y centros labrales tienen la misión de revisar minuciosamente todos los detalles intra y extradomiciliarios.

Existe a nivel de país una alta infestación de mosquitos en varios territorios y subrayó la importancia del saneamiento en este tiempo de lluvias e intenso calor, propicio para la proliferación del insecto.

Tomado de Radio Morón

