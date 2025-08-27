Televisión Avileña

Abanderan equipo de Ciego de Ávila de la 64 Serie Nacional de Béisbol

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 27, 2025

El abanderamiento al equipo Ciego de Ávila de Béisbol que asistirá a la ya cercana 64 Serie Nacional de Béisbol tuvo lugar esta mañana en el memorial «Lázaro López», Monumento Nacional de la provincia avileña.

Isaad Martínez Dorta gloria deportiva junto a Danni Miranda director del plantel y Lisnel Cirilo entrenador del equipo colocaron un ofrenda floral en el busto que recuerda la imagen del machete mambí.

Yusleiby Borges González, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba e Hiorvanys Espinosa Pérez, Vicegobernador del teriotrio, pusieron la bandera que representará al plantel avileño en manos de Fernando de la Paz, capitán del plantel, quien fue escoltada por Ronaldo Castillo y Yunier Batista mientras Josiel Mojena Tuvo a su cargo la lectura del compromiso de los atletas .

En el acto los peloteros Firmaron el código de ética y se comprometieron a mantener una disciplina acorde al torneo.

Alexy Moya Rodríguez miembro del buró provincial de la unión de jóvenes comunistas pronuncio la palabra centrales del acto.

El abanderamiento al equipo Ciego de Ávila a la 64 serie nacional tuvo el acompañamiento cultural de los repentistas avileños Yeinier Delgado, Walberto Domínguez y el solista Luis Miquel Lago.

      

