Instituciones culturales de Majagua se preparan para la 43 Semana de la Cultura

Más de una veintena de propuestas destacan entre las actividades que tendrán lugar en el municipio avileño de Majagua como parte de la cuadragésima tercera edición de la semana de la Cultura.

Parques, plazas e instituciones culturales acogerán del 22 y hasta el 30 de noviembre diversas manifestaciones del arte para promover las tradiciones campesinas más genuinas del poblado.

Este año, la festividad dará inicio desde el día 22 en la noche, con la Gala Artística, donde se reconocerá el quehacer de fundadores de ambos bandos, y se promoverán las tradiciones populares y campesinas de los majagüenses.

Yaqueline León Lugo, directora Municipal de Cultura, comentó que, a pesar de las limitaciones con los recursos y de la situación energética que enfrenta el país, los trabajadores del sector y el pueblo aficionados están trabajando sin descanso para brindar una jornada de la cultura con la calidad que se merecen los majagüenses.

Horas de esfuerzo y sacrificio dedican por estos días los integrantes de los bandos Azul y Rojo para presentar un espectáculo sin precedentes al pueblo rojiazul.

Según Yuliet Gómez, directora del Bando Azul, desde que comenzaron los ensayos el día 8 de octubre la preparación ha sido muy fuerte. Los niños ensayan a las cinco de la tarde y los adultos a las 8:00 p.m. «Para esta edición los azules tienen múltiples iniciativas, hay numerosas sorpresas, y como siempre aquí estamos preparándonos con el rigor que nos caracteriza para poder ganar una vez más al Bando Rojo.

Zaily Pérez Ulloa, directora de los rojos, expresó que, el bando en este minuto se encuentra ensayando más fuerte que nunca. Ya se pusieron los carteles en las calles, como parte de las iniciativas que caracterizan al bando.

«Hoy la comparsa de los rojos está bien unida, concentrada y enfocada en cuáles son sus debilidades, y donde debemos enfocarnos para poder ganarle al bando Azul este año».

Considerado el evento cultural más importante de Majagua, la festividad de los Bandos Azul y Rojo contará con el auspicio de su Dirección Municipal de Cultura y el Gobierno local, de la Dirección Provincial de Cultura, y varias entidades del territorio.