Jornada de trabajo voluntario en Morón impulsa producción de alimentos

Encabezado por las máximas autoridades del territorio, en el municipio avileño de Morón se desarrolló una jornada de trabajo voluntario encaminada a impulsar la producción de alimentos.

La actividad tuvo lugar en el organopónico Roberto Rodríguez, más conocido entre los moronenses como «El Centro», y estuvo dirigida a recuperar las plantaciones de plátano existentes en el área.

En lo que va de año, esta unidad productiva vinculada a la agricultura urbana ha acogido varias jornadas de trabajo voluntario, gracias a las cuales se ha logrado acondicionar la totalidad de los canteros para la siembra de hortalizas y vegetales.

Estas iniciativas han contado con la participación de dirigentes y trabajadores de organizaciones políticas y de masas, así como de representantes de diferentes colectivos laborales del municipio.