Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Economía

Jornada de trabajo voluntario en Morón impulsa producción de alimentos

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 16, 2026

Encabezado por las máximas autoridades del territorio, en el municipio avileño de Morón se desarrolló una jornada de trabajo voluntario encaminada a impulsar la producción de alimentos.

La actividad tuvo lugar en el organopónico Roberto Rodríguez, más conocido entre los moronenses como «El Centro», y estuvo dirigida a recuperar las plantaciones de plátano existentes en el área.

En lo que va de año, esta unidad productiva vinculada a la agricultura urbana ha acogido varias jornadas de trabajo voluntario, gracias a las cuales se ha logrado acondicionar la totalidad de los canteros para la siembra de hortalizas y vegetales.

Estas iniciativas han contado con la participación de dirigentes y trabajadores de organizaciones políticas y de masas, así como de representantes de diferentes colectivos laborales del municipio.

      

   

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Por un nuevo aniversario

Feb 16, 2026 Ariel González
Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

¿Y qué hubiera hecho Fidel? (+Video)

Feb 16, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Celebran en Morón Día del Trabajador de Servicios Comunales

Feb 16, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Deporte

Serie Nacional de Béisbol: La rebelión de los Cocodrilos

16 de febrero de 2026 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Economía

Jornada de trabajo voluntario en Morón impulsa producción de alimentos

16 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Por un nuevo aniversario

16 de febrero de 2026 Ariel González
Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

¿Y qué hubiera hecho Fidel? (+Video)

16 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila