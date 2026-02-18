Inician reparación en la Dirección Municipal de Cultura de Morón

Con el objetivo de mejorar las condiciones del inmueble y elevar la calidad en la prestación de los servicios, dieron inicio las acciones de reparación en la Dirección Municipal de Cultura en Morón.

Las tareas están a cargo de los integrantes de la Brigada Constructora “De todo un poco”, quienes laboran en doble jornada diaria para cumplir con lo planificado. Los trabajadores de la institución cultural de la Ciudad del Gallo también aportan su esfuerzo en esta importante obra y permanecen al pie de cada jornada, sin descuidar su objeto social.

Entre las acciones previstas figuran la sustitución de la carpintería dañada, el fortalecimiento de la infraestructura constructiva, la reparación de los baños y la pintura general del inmueble.