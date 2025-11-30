La AHS en Ciego de Ávila: 40 años después

La célula avileña de la AHS, fundada a finales de los 80, marcó un cambio positivo para los jóvenes artistas de Ciego de Ávila. A partir de los 90, con la primera Casa del Joven Creador (1992) y eventos como Cruzando La Trocha, Juegos Florales, peñas de trova, rock y coral, la organización consolidó su papel promotor

Desde que la célula avileña de la AHS se fundara en Ciego de Ávila, a finales de los ochenta, muchas cosas empezaron a cambiar para bien de los artistas jóvenes que todavía no tenían una obra reconocida ni un espacio realmente ganado en el panorama de la cultura local.

No fue hasta los años 90, y en especial con la primera Casa del Joven Creador que se le entregó a la vanguardia juvenil artística en la presidencia de Ángel Lázaro Sánchez en 1992, que comienza a ver sus verdaderos frutos esta naciente organización en el territorio.

En aquel espacio se crearon las primeras peñas de música coral con Ars Nova; de trova con el Trío Enserie, Héctor Luis de Posada, Clodoaldo Parada y otros; la peña de rock con el grupo Morte, pionero del metal en esta ciudad y liderado por quien es ahora Miembro de Honor, Vasily Mendoza.

Para esa fecha también se funda el evento más longevo de esta organización, la caminata cultural Cruzando La Trocha desde el vanguardismo de a Teatro Primero. Este evento tuvo la misión no solo de llevar el arte más genuino a las comunidades rurales enclavadas en la fortificación española de La Trocha, sino que, además, ayudó a visibilizar el estado de deterioro y descuido de dicho patrimonio histórico y logró que, varios años después, se restaurara un buen tramo de la misma.

En ese período, y desde 1994, se empieza a rescatar otro de los eventos literarios más importantes de la AHS, los Juegos Florales. Una fiesta de la poesía que reunía a jóvenes poetas del patio que todavía pugnaban por su espacio merecido dentro de la literatura avileña. Cabe mencionar nombres de poetas que fueron miembros de la AHS y luego de la UNEAC, como Ileana Álvarez, Arlen Regueiro Mas, José Rolando Rivero y tantos otros que fueron logrando no solo una obra contundente sino también el reconocimiento social y literario que sus obras merecían.

Algunos de esos escritores fueron pioneros en eventos nacionales que mantienen hoy un prestigio inconmensurable como las Romerías de Mayo, la Feria Internacional del Libro, entre tantos otros.

Ya con la llegada del año 2000, y las presidencias de Pavel Poveda, y sucesivamente las de Natacha Cabrera, Liesther Armador, Michel Pérez Abreu, Oristela Pérez Betanzos, Santa Massiel Rueda y la actual de Alejandro Quiñones, se fueron creando nuevos eventos como La Llave Pública, Estrofa Nueva, Trovándote, Todo X El Arte, Poesía de Primavera, entre otros.

En esta temporada, fueron muchos los miembros de la organización que cumplieron misión internacionalista en diferentes países como Honduras, Guatemala y Venezuela. Músicos como Oristela Pérez Betanzos, escritores como Arlen Regueiro Mas y Vasily Mendoza; actrices y actores como Jenny Ferrer y Juan Germán Jones; artistas de la plástica como Yasmani Rodríguez Alfaro, entre tantos otros, pusieron bien en alto el nombre de Cuba y de la AHS en estos eventos.

En la actualidad, la AHS avileña sigue empeñada en la conservación de los valores patrimoniales y culturales del territorio, y se inserta en cada evento que se organiza desde el sistema de la cultura. Mantiene una programación cultural dirigida a todo público pero con énfasis en la juventud que incluye desde peñas literarias hasta conciertos de rock y música electrónica. Conserva su espíritu juvenil, rebelde, siempre a la vanguardia.