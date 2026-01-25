La ciencia y la angiología, de la mano

Durante la segunda jornada del Evento Científico de Angiología y Cirugía Vascular ANGIOCAV 2026, uno de los temas centrales fue la cirugía vascular en neonatos. Se abordó específicamente el manejo de infecciones y cómo las intervenciones quirúrgicas pueden mejorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes.

La participación de cardiólogos, fisiólogos, anestesistas y cirujanos destacó la importancia de un enfoque integral y multidisciplinario en el tratamiento de las enfermedades vasculares.

Otros temas tratados durante el evento incluyeron:

Enfermedades vasculares de origen arterial.

Enfermedades vasculares de origen veno-linfático.

Diabetes mellitus desde una perspectiva multidisciplinaria.

Implementación, a nivel comunitario, de programas para la atención integral a pacientes diabéticos.

El evento demostró su relevancia no solo al abordar infecciones y complicaciones en recién nacidos, sino también al extender estos principios a la prevención de enfermedades vasculares en poblaciones vulnerables, promoviendo así un impacto positivo en la salud pública.

La educación continua y la colaboración entre especialistas resultan clave para enfrentar los retos que plantean las enfermedades cardiovasculares, desde la infancia hasta la edad adulta, contribuyendo a la construcción de un sistema de salud más resiliente y centrado en la calidad de vida.