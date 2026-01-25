Televisión Avileña

Fernández de Cossío denuncia recrudecimiento del bloqueo petrolero a Cuba

Ene 24, 2026

El gobierno de Trump está considerando nuevas medidas para impulsar un cambio de régimen en Cuba, incluyendo un posible bloqueo total a las importaciones de petróleo del país, según Politico, citando a tres fuentes familiarizadas con el plan.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció este viernes las recientes filtraciones y especulaciones.

El diplomático cubano calificó esta pretensión como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos, señalando que tales medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

Recordó que figuras como Marco Rubio y John Bolton ya engañaron a Trump en 2019 para ordenar un bloqueo similar, acción que fue frenada en aquel momento por agencias de seguridad nacional que consideraron irresponsable y peligroso ese curso de confrontación injustificable.

La reactivación de estas amenazas en 2026 evidencia el recrudecimiento de una política hostil que busca el colapso energético del país mediante la piratería internacional. Esta advertencia se produce en un contexto de resistencia soberana del Sur Global frente al unilateralismo agresivo de la administración republicana.

Tomado de Cubadebate

