La solidaridad internacional ratificó el apoyo a Cuba

«Instamos una vez más a Estados Unidos a que ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medidas coercitivas contra Cuba, ya que ello redundaría en beneficio de la paz y la estabilidad regionales».Así lo subrayó la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, ante una pregunta de Prensa Latina.

Por igual, el apoyo a la Revolución Cubana y su defensa de la soberanía fue respaldado por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic).

Por medio de un comunicado, la organización trasladó su solidaridad «con la Revolución Cubana ante las nuevas y graves amenazas» de la administración de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Sobre ellos, señaló el texto, «representan la arrogancia y la violencia de las políticas imperialistas de Washington, buscan poner fin a una experiencia revolucionaria que ha resistido con dignidad y valentía durante más de 60 años.

«Ahora buscan sofocar el espíritu de independencia y justicia social», ya que no les han sido suficientes más de seis décadas de genocidio contra el pueblo cubano, acentuó el documento.

«El ejemplo de Cuba ha iluminado al mundo, demostrando que la solidaridad, la soberanía y la justicia pueden ser realidades concretas», enfatizó la Anaic.

Por otra parte, la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá (AMCRP) también rechazó las declaraciones intimidatorias lanzadas por Trump contra la Mayor de las Antillas.

Por medio de un comunicado, señaló que, ante las amenazas de arreciar el bloqueo y cortar todo petróleo y dinero a la nación caribeña, la respuesta será la misma de siempre: «¡firmeza, dignidad y resistencia inquebrantables!».

Condenó la amenaza del magnate republicano cuando afirmara que se llegue a un acuerdo «antes de que sea demasiado tarde», y resaltó que el imperio no entiende, nunca ha entendido, que frente a sus chantajes no hay rendición posible.

«Nuestra respuesta se forja no solo con la dignidad de nuestra historia, sino con la sangre caliente y el valor reciente de 32 hermanos caídos en suelo venezolano. Su sacrificio, lejos de doblegarnos, riega hoy nuestra furia y multiplica nuestra determinación de resistir», acentuó el texto. (Redacción Internacional)

