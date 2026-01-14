Menos con más

Una tradicional fórmula se invierte: mientras se diversifican las formas de pago y crecen las utilidades, se desaprovechan oportunidades para remunerar y así potenciar la gestión de los recursos humanos en empresas de la provincia de Ciego de Ávila

Hay obreros, técnicos, especialistas y directivos consagrados a la tarea diaria que aportan al desarrollo económico y social de Ciego de Ávila, pero las riquezas creadas con las manos no llegan a los bolsillos de todos los trabajadores en entidades cumplidoras del plan de utilidades, las cuales sumaron millones a la economía de esta provincia el año pasado.

Y es que la aspiración del Estado cubano para el logro de empresas verdaderamente eficientes, de competencias profesionales y atractivas para captar o retener personal, tiene un asidero clave en las diversas maneras para premiar el aporte individual en los centros de trabajo.

Desde el 2014, con más fuerza en el último lustro, ha ocurrido una marcada intención de acercar los ingresos al porcentaje de participación laboral en la creación de bienes y servicios, con normas jurídicas que conceden al sector empresarial facultades para repartir lo más justo posible el resultado de dichas riquezas.

Entre las formas remunerativas se inscribe el pago por alto desempeño (PAD), distintivo por su manera selectiva, en tanto está creado para reconocer actos excepcionales de un trabajador o de una brigada, tal como lo estipula el Decreto Ley 34 del 2021.

Para Ondina Moleiro Agramonte, directora de Capital Humano en la avileña Empresa de Aprovechamiento Hidráulico (EAHCA), la alternativa deviene motivadora estimulación moral y material ante hechos extraordinarios.

“Por la esencia de su encargo estatal hay proezas que no pueden pasar desapercibidas entre nosotros”, sostiene Moleiro Agramonte, y ejemplifica: “Una labor encomiable realizaron 15 obreros en el mantenimiento de la obra hidráulica Sabanas Nuevas, y ello se consideró como alto desempeño. Recibieron en 600.00 y 3000.00 pesos”.

La EAHCA Vanguardia Nacional por 16 años consecutivos, con la regularidad en los pagos por este concepto, demuestra el valor concedido a los hombres y mujeres en su esquema de gestión de los recursos humanos, un manejo que se traduce en los más de 26 millones de pesos de ganancias. Precisamente, tener utilidades acumuladas, y condiciones económico-financieras idóneas, son requisitos indispensables para poder implementar el PAD.

¿Perder oportunidades?

El ejemplo de la EAHCA parece estar entre las muy pocas excepciones. Roberto Pérez García, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), admite que “todavía no se logra la ampliación del pago por alto desempeño como un mecanismo de estimular a quienes se lo hayan ganado y de incrementar la productividad”.

Expresa la baja aplicación en sindicatos como los de Administración Pública, Azucareros; Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; Comercio, Gastronomía y Servicios; Industrias; Energía y Minas, y Hotelería y Turismo.

Mario Vázquez Alonso, presidente de la Asociación de Economistas en el municipio de Ciego de Ávila, considera que “en no pocos centros se recurre a la remuneración por resultados, a destajo y por acuerdo, un factor que puede estar atentando contra la extensión del PAD”. Sin embargo, estima, que donde este se aplica, promueve un efecto psicológico en el trabajador, en el aumento de su eficiencia, de su bienestar emocional.

Esa opinión parece no tenerse muy en cuenta en centrales como el Ciro Redondo. Allí, el aludido honorario es como una materia extraña, similar a las basculadas cada zafra. Ninguno de los obreros entrevistados conoce el PAD, a pesar de los más de 37 millones de pesos de ganancias contabilizados al cierre de septiembre pasado, oportunidad perdida para remunerar, pues meses después decrecieron las utilidades y para reanimarlas habrá que esperar por la contienda venidera.

No hay argumento que convenza a Braulio Sequeira Estrada, innovador a quien tanto debiera agradecerse. “Nadie nos ha hablado de esa forma de pago, la remuneración tradicional es minúscula y con tanto desestímulo nos estamos quedando sin personal calificado.

“Aquí hacemos de todo para salvar la producción. Fabricamos juegos de martillos para la desfibradora que prepara la caña en el basculador. Los originales presentaban grietas en las soldaduras, desprendimiento del metal y se paralizaba la zafra, eso ya no es un problema”, respira y hace una pausa.

“No fue tarea fácil”, subraya. Para el central, gracias a este especialista del grupo técnico, ya no será un escollo el funcionamiento de los raspadores inferiores y superiores de las mazas en el área de los molinos, “componentes que recuperamos con vistas a la cercana arrancada”, destacó.

En sus palabras está la satisfacción, y también el agridulce sabor de la inconformidad, de ese merecer y no recibir una remuneración que no piden, pero de la que bien pudieran beneficiarse.

Mientras esto sucede en el llamado Coloso del Centro, en la Empresa Metal Mecánica Indalecio Montejo pasaron a una fase superior. Allí entendieron que, aunque es facultad de la administración decidir si implementa o no el PAD, en el 2023 se aprobó el reglamento que le da vía libre y lo insertaron en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), manifiesta Maikel Morales, secretario general del buró sindical.

Las formas de pago devienen tradición en la Empresa Metal Mecánica Indalecio Montejo

“Esa es la alternativa ante la resistencia de no pocos directores a materializar el PAD”, opina Roberto Pérez García, de la Central de Trabajadores de Cuba provincial. “Lo importante debe ser la exigencia sindical en la base para que esta opción se reglamente y legitime en los CCT.

Y ante la falta de iniciativa de los jefes, tanto el secretario general del buró o de la sección sindical con voz en el consejo de dirección, como los trabajadores de reconocido prestigio que lo integran y tienen derecho al voto, deben proponer, hacer notar que hay trabajadores que lo merecen”.

Eso lo tiene muy claro en la EAHCA. “Todos los integrantes del colectivo aprobamos esa retribución por alto desempeño porque llevamos la información a la asamblea de afiliados, tras conocerse la propuesta del jefe inmediato y aprobarse en el consejo de dirección”, asegura Gisela Rodríguez Santana, directora general de esa empresa.

Para ella, el PAD constituye una fortaleza para mantener de alta la eficiencia. Por eso allí congratularon con 60 000.00 pesos a Rafael González-Abreu Fernández, por el “mérito extraordinario aportado a nuestra empresa al obtener el Premio Nacional a la Innovación de Mayor Impacto Económico y Social 2025”.

Misael Rodríguez Llanes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, pondera el ejemplo de la EAHCA, en un ministerio donde unas 184 organizaciones empresariales implementaron el PAD.

Así y todo, estima, “hay que evaluar con objetividad este asunto, exigir la rendición de cuenta de los administrativos sobre este particular en la asamblea de afiliados y trabajadores, que se valore en el consejo de dirección. Son cuestiones en las que el sindicato tiene que abrir los ojos”.

Muy cierta tal opinión si se tiene en cuenta que, en la provincia de Ciego de Ávila, con millonarias ganancias en su plan económico, devienen pérdidas los vacíos informativos en los organismos globales sobre el control del PAD, y esos dividendos no suenan fuerte en los bolsillos de los empleados de todas las entidades cumplidoras del plan de utilidades.

De cualquier manera, las proezas de los trabajadores están ahí, y merecen ser recompensadas, ahora con más razón: Un cambio en la gestión del capital humano se prevé con la aplicación del Decreto138, con el cual el gobierno cubano espera que en el 2026 un mayor número de entidades puedan incorporarse a este sistema, con el propósito de lograr un adecuado balance entre la gestión empresarial y el ingreso del trabajador, y así modernizar la empresa estatal cubana, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Tomado de Invasor