Laboriosidad y entrega a la Patria

De manos del mandatario, 18 personalidades de destacada trayectoria laboral recibieron en esta ocasión el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba

Los méritos excepcionales de mujeres y hombres consagrados a la Revolución y a la vida laboral fueron reconocidos este miércoles durante el acto de imposición de condecoraciones y títulos honoríficos a trabajadores y colectivos destacados, al que asistió el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En el salón de protocolo El Laguito acompañaron a los homenajeados, además, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partid; todos miembros del Buró Político. Participaron también en el acto, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22do. Congreso de la CTC, y como invitado especial el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

De manos del mandatario, 18 personalidades de destacada trayectoria laboral recibieron en esta ocasión el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

De igual forma, se otorgaron, además, las órdenes Lázaro Peña de 1er., 2do. y 3er. grados a trabajadores, colectivos vanguardias y dirigentes sindicales; mientras que otros recibieron la medalla Jesús Menéndez.

Previo al acto, el Presidente cubano intercambió con unos 80 trabajadores, con quienes dialogó sobre sus experiencias para enfrentar la situación que vive Cuba bajo los efectos del bloqueo.

Con ese ejemplo de laboriosidad, el pueblo asistirá este Primero de Mayo a otra jornada histórica, donde honraremos al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, y ratificaremos nuestro compromiso de defender la Patria.

Tomado de Juventud Rebelde