Laos da la bienvenida a Díaz-Canel

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en la tarde noche de este sábado (hora local) a la capital laosiana, donde fue recibido por autoridades del país y estudiantes que lo esperaban en la terminal aérea en representación de un pueblo que siente gran afecto por Cuba.

Durante esta, su tercera escala por países socialistas de Asia Oriental, el Jefe de Estado desarrollará una intensa agenda de trabajo que dará continuidad a los intercambios con el compañero Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la República Democrática Popular Lao, y otras autoridades.

Cuba concede alta prioridad y gran importancia a las relaciones bilaterales. Son dos naciones unidas por lazos históricos de amistad y cooperación en las más diversas áreas, desde el intercambio partidista, parlamentario, entre cancillerías, entre los órganos judiciales, las organizaciones de masas y las instituciones de la solidaridad, hasta acuerdos de colaboración en sectores como la educación, la salud, el deporte, la biotecnología, la agricultura…

Ambos países formalizaron sus relaciones diplomáticas el 4 de noviembre de 1974, pero sus nexos fraternales se forjaron desde finales de la década del 60 y principios de los 70, cuando un grupo de médicos cubanos enviados para las cuevas de Vientiane socorrió al pueblo laosiano durante la guerra.

La estrecha amistad entre ambos pueblos se sustenta en las relaciones históricas entre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el presidente Kaysone Phomvihane, quien visitó la Isla en septiembre de 1976 y fue condecorado con la Orden José Martí por su trayectoria revolucionaria y contribución al socialismo.

Díaz-Canel llegó a esta ciudad tras una apretada agenda de trabajo en la República Socialista de Vietnam y la República Popular China, donde participó en las conmemoraciones de relevantes fechas para la historia de uno y otro país; en las celebraciones en Hanoi y Beijing, respectivamente, por los 65 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, y se reunió con los principales líderes de ambas naciones.

En 2018 el Presidente cubano cumplimentó una visita oficial a Laos. En el contexto de esta nueva estancia, ambas partes han reiterado la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral.

Cuba valora altamente el invariable apoyo de Laos en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y por la exclusión de la Isla de la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

En el último medio siglo, los principales dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno de Laos han visitado Cuba, incluyendo la estancia, en septiembre de 2023, del compañero Thongloun Sisoulith.

Desde Cuba hacia Laos, también se ha producido un intercambio importante de delegaciones, como la visita del General de Ejército Raúl Castro Ruz, en el año 1997; y la de Díaz-Canel en 2018.

En los últimos años, el dinamismo de las relaciones bilaterales también se ha sustentado en las estancias del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, quien encabezó la delegación cubana que presidió los festejos por el 50 aniversario de las relaciones bilaterales, el pasado año.

Tomado de Granma