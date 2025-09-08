Iniciará Majagua proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

Unas 134 reuniones están previstas en el municipio avileño de Majagua a partir del martes nueve de septiembre durante el proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo.

Según Verónica Cervantes Morejón, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio, en estas consultas participarán todos los obreros incluyendo los trabajadores por cuenta propia, las Mipymes y proyectos de desarrollo local, con el objetivo de que todos puedan aportar, dar sus opiniones y así contribuir al mejoramiento de este documento.

La asamblea piloto tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana en el salón del Gobierno municipal, donde asistirán directivos sindicales de los principales colectivos laborales, dirigentes políticos y gubernamentales, entre otros invitados.

Algunas de las novedades que introduce la nueva Ley, es la prohibición del uso del contrato por tiempo determinado en actividades permanentes para garantizar la estabilidad laboral de la persona trabajadora.

Hasta el 30 de noviembre se extenderá la consulta en todo el país, con la intención de conocer las inquietudes de la masa trabajadora.