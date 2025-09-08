Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Iniciará Majagua proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

PorYeilys Rodríguez

Sep 8, 2025 #Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo, #CTC, #Majagua, #MIPYMEs

Unas 134 reuniones están previstas en el municipio avileño de Majagua a partir del martes nueve de septiembre durante el proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo.

Según Verónica Cervantes Morejón, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el territorio, en estas consultas participarán todos los obreros incluyendo los trabajadores por cuenta propia, las Mipymes y proyectos de desarrollo local, con el objetivo de que todos puedan aportar, dar sus opiniones y así contribuir al mejoramiento de este documento.

La asamblea piloto tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana en el salón del Gobierno municipal, donde asistirán directivos sindicales de los principales colectivos laborales, dirigentes políticos y gubernamentales, entre otros invitados.

Algunas de las novedades que introduce la nueva Ley, es la prohibición del uso del contrato por tiempo determinado en actividades permanentes para garantizar la estabilidad laboral de la persona trabajadora.

Hasta el 30 de noviembre se extenderá la consulta en todo el país, con la intención de conocer las inquietudes de la masa trabajadora.

 

Por Yeilys Rodríguez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Intelectuales avileños rinden homenaje póstumo al historiador Eduardo Torres Cuevas

Sep 8, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Fidel, el arte de la palabra (+Video)

Sep 8, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Resaltan en Cuba labor de periodistas en Día Internacional

Sep 8, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Intelectuales avileños rinden homenaje póstumo al historiador Eduardo Torres Cuevas

8 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Fidel, el arte de la palabra (+Video)

8 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Resaltan en Cuba labor de periodistas en Día Internacional

8 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Iniciará Majagua proceso de consulta del Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo

8 de septiembre de 2025 Yeilys Rodríguez