Lenta recuperación del proceso inversionista en Ciego de Ávila

Muy lenta va siendo la recuperación del proceso inversionista en Ciego de Ávila, luego de que en 2021 el impacto de la COVID-19 aquí dejó la ejecución del plan en cifras no vistas en la última década. Al cierre de 2022, con poco más de 2700 millones de pesos ejecutados, la provincia se quedó al 67,9 por ciento de lo previsto.

Los alcances limitados de obras planificadas en organismos como la Agricultura, Transporte, Azcuba y la subordinación local, todas por debajo del promedio provincial, lastraron el resultado del territorio, aunque justo es decir que el Plan del año pasado, en valores, era de los más ambiciosos de los últimos tiempos.

• Consulte aquí lo que publicamos sobre el proceso inversionista del año 2021

Así, entidades adscritas al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ALMEST y los ministerios de la Construcción y de las Comunicaciones invirtieron casi todo lo dispuesto, según un informe de la Coordinación de Programas de la Economía del Gobierno provincial, consultado por Invasor.

En sentido general, el componente Construcción y Montaje representó más del 60 por ciento de lo hecho, al tiempo que la entrada de equipos, como en años anteriores, no alcanzó siquiera el 25 por ciento de cumplimiento. Las “deudas” en este componente siguen retrasando la puesta en marcha de obras fundamentales para el territorio o la mejoría de servicios.

La planificación aprobada para 2023 de los organismos de la subordinación local, según se informó en el Consejo Provincial del gobierno avileño correspondiente a enero, pone “los pies en la tierra” y no peca de ambicioso. No podría, aunque quisiera, pues no se prevé que la entrega de cemento y de acero sobrepasen el 75 por ciento de la demanda. Tampoco están completas las fuerzas constructoras.

• En 2022 el PDL Por Cuba, impulsado por la mediana empresa Carnes D´Tres, no recibió todo el cemento y el acero demandado, por tanto, la ejecución de la obra no avanzó lo planificado

En la lista del año, presentada por la Dirección Provincial de Economía y Planificación, y aprobada por el Consejo, aparecen 11 consultorios médicos, la ampliación de tres cementerios, 285 nichos y 1250 osarios, cuatro proyectos de desarrollo local, y seis viales de importancia, entre ellos la circunvalación sur.

Cuando decimos que el plan pone los pies en la tierra estamos hablando de que se concentra en terminar lo iniciado o pendiente de otros años, antes de seguir “abriendo” obras y dejándolas inconclusas, tal cual ha indicado la máxima dirección del país.

Es por ello que se incluyen nuevamente los dos hospitales provinciales (que continúan su ampliación y rehabilitación), las gradas del estadio José Ramón Cepero, el círculo infantil de Turiguanó y la cancha sintética de hockey (en la parte del edificio socio-administrativo).

De lo pendiente de 2022, y que no tiene precisiones en la planificación del presente año, preocupan dos obras: la terminación de los dormitorios de la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel Noble y el edificio donde se ubicará la Biblioteca Provincial, ambos detenidos por falta de constructor.

Ninguna está incluida en el plan de 2023, cumpliendo las indicaciones metodológicas del Ministerio de Economía y Planificación, que exigen que las inversiones propuestas (y aprobadas) “tendrán como requisito el estudio requerido con los documentos de aprobación del nivel correspondiente, en este sentido, los organismos inversionistas desagregan territorialmente y por constructor su propuesta de construcción y montaje con independencia del tipo de inversión de que se trate”.

Sayli Sosa Barceló