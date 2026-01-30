Televisión Avileña

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Los latidos de Ciego de Ávila

Ene 29, 2026

En horas de la tarde de este miércoles tuvo lugar el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Ciego de Ávila. La reunión —la número 15 que se realiza en la Isla—, contó desde la presidencia con el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como con el miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda.

La vida interna de la organización de vanguardia, así como la producción de alimentos —teniendo, entre otras premisas, la de entregar la tierra a quien pueda producirla— estuvieron en el centro de las ideas delineadas como propósitos, en un Pleno en el cual el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Julio Heriberto Gómez Casanova, explicó lo que ha logrado el territorio en el 2025, y lo que se han propuesto para el 2026.

El dirigente hizo referencia a lo que se ha ido haciendo en tareas cruciales como el uso de las FRE, así como en el uso de la ciencia y la innovación. Igualmente hizo referencia a 229 compromisos que el territorio ha contraído para la nueva etapa, en un proceso bautizado “Latiendo con Fidel”.

Morales Ojeda recordó que la provincia, en el 2024, obtuvo la condición de destacada, y que en el 2025 mereció ser sede del Acto Nacional del 26 de Julio. Y más adelante, en su intervención, compartió una reflexión sobre la necesidad de cambiar las maneras de pensar y de actuar.

El miembro del Buró Político recordó el valor de medir el trabajo por resultados que sean tangibles. Y compartió conceptos cardinales del pensamiento de Fidel, muy útiles para los tiempos actuales, y concernientes a la labor partidista.

Quedan, como se dijo en la tarde de este miércoles, desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con exportar más, y con acrecentar producciones —como las de leche y carne—. Al respecto, el compañero Morales Ojeda reconoció que en Ciego de Ávila se ha trabajado intensamente, y que allí hay talento, hay experiencia para poder cumplir con los compromisos, y para seguir avanzando.

Desde la militancia afloraron ideas en torno a la importancia que entrañan la participación popular y la creación colectiva. De igual manera se habló sobre el ámbito de la producción agrícola y el valor de revertir deficiencias; sobre la pertinencia de ser lo más ágiles que se pueda en la entrega de tierras; y sobre la etapa actual, marcada por una complejidad acrecentada.

Hacia el final del Pleno Extraordinario, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez habló sobre la importancia de defender las ideas y conceptos en los cuales se sostiene el necesario cambio de mentalidad. Hizo referencia al valor de multiplicar las buenas experiencias, en ese camino de transformar el pensamiento, con la certeza de que casi todo dependerá del esfuerzo propio de los cubanos.

Comunicación con el pueblo —en encuentros que trasciendan a los informes—; quitar trabas; salidas colectivas a los problemas; aplicar ciencia e innovación a los desafíos, y también transformación digital e Inteligencia Artificial a todos los procesos. Sobre tales temas conversó el dignatario en una jornada que, como las otras ya vividas, apuesta a las potencialidades de un país que sabe pelear.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

