Avanzan labores de montaje en parque solar fotovoltaico de Majagua

La construcción de un parque solar fotovoltaico (PSFV) de 5 megavatios (MW) de potencia en el municipio de Majagua evidencia la diversificación de la matriz energética de la provincia de Ciego de Ávila y los esfuerzos por fortalecer la infraestructura eléctrica del país.

Ubicado a aproximadamente 600 metros de la subestación eléctrica de la cabecera municipal, la instalación contará con 9,048 paneles solares y dos inversores de 2.5 MW cada uno, que inyectarán 5 MW de energía limpia al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El proyecto, iniciado hace varios meses, ha experimentado un progreso acelerado en las últimas semanas debido a la llegada de un importante contingente de recursos materiales, el refuerzo de colectivos de la Unión de Constructores Militares (UCM) y una brigada de recursos hidráulicos de Villa Clara.

Gracias al esfuerzo de estos trabajadores —en su mayoría jóvenes—, en la obra se ha culminado el barrenado de los hoyos donde se fundirán más de cuatro mil pilarotes para sostener las estructuras. Asimismo, avanzan la terminación de las bases de los inversores y de las garitas de protección de la instalación.

Según Daniel Carrasco Camejo, director de inversiones de la Empresa Eléctrica provincial, el proyecto consta de 348 mesas con veintiséis paneles solares cada una. Como novedad, destaca la incorporación de tecnología de vanguardia: un sistema de acumulación de energía.

«Este es el primer PSFV del país que se construye con el respaldo de 1 MW de almacenamiento, lo que permitirá garantizar un mejor suministro eléctrico a la población de Majagua, así como a los sectores priorizados de la economía y los servicios en este territorio», explicó.

El parque solar de Majagua es el noveno proyecto de generación de energía renovable que se ejecuta en Ciego de Ávila. Una vez conectado, junto con los ya existentes en la provincia, aportará al SEN un total de 110 MW de energía limpia y amigable con el medio ambiente.