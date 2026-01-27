Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura

Martí en la voz del pop rock: versos que cruzan océanos y generaciones

PorArletty White Morales

Ene 27, 2026

Desde la íntima honestidad de un hombre que creció ‘donde crece la palma’, hasta el rugido de un estadio lleno de luces y jóvenes… la palabra trascendente no conoce fronteras. El pensamiento martiano, ese legado de lucha, humanismo y autenticidad, vuelve a resonar donde quizás no lo esperábamos: en la voz de Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons, recitando con devoción casi confesional los Versos Sencillos.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de One 103.7 ⚡️ (@radioone1037)

No es casualidad. No es un guiño superficial. Cuando Reynolds elige ‘Yo soy un hombre sincero…’, está tocando una fibra universal: la del deseo de autenticidad en un mundo de ruido. Martí escribió para América, pero hoy su esencia —esa que habla de libertad, integridad y la urgencia vital de ‘echar los versos del alma’— se convierte en un puente entre siglos, idiomas y culturas.

Ahí está la prueba: la universalidad no está en la fama, sino en la verdad que perdura. Un rockero estadounidense, en el apogeo de la cultura masiva, elige estos versos no como un fragmento exótico, sino como un espejo. Porque Martí, al final, no es solo de Cuba ni del siglo XIX: es de todos los que creen que la sinceridad puede ser un acto revolucionario.

Este momento nos deja una lección mediática profunda: las ideas verdaderamente humanas se expanden sin permiso. Martí lo dijo: ‘La verdad, una vez despierta, no vuelve a dormirse’. Y hoy, en una era digital y global, su verdad despierta en una guitarra eléctrica, en una pantalla gigante, en la voz de quien, desde otro idioma, reconoce la chispa de un alma genuina.

Por Arletty White Morales

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Proyectos sociales transforman comunidades en Morón (+Video)

Ene 27, 2026 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Proyecto CostÁvila Pdl gestionará la recogida de desechos para el sector estatal y privado

Ene 27, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Ciego de Ávila evalúa ejes de trabajo sindical de cara al 22 Congreso de la CTC

Ene 27, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Proyectos sociales transforman comunidades en Morón (+Video)

27 de enero de 2026 Luis Falcon Saavedra
Deporte

Villa Clara pone en jaque la corona

27 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Proyecto CostÁvila Pdl gestionará la recogida de desechos para el sector estatal y privado

27 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Ciego de Ávila evalúa ejes de trabajo sindical de cara al 22 Congreso de la CTC

27 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila