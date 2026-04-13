Masiva actividad comunitaria en Morón

Como apertura de la Semana de Receso Escolar y próximos al aniversario 65 de la Victoria de Girón, una concurrida asistencia de niños, jóvenes y población en general, se dio cita en el entorno del parque Ignacio Agramonte de Morón, donde se efectuó una actividad de Proyección Comunitaria.

Servicios médicos, ofertas especializadas de Palmares, puntos de venta de productos agrícolas, como viandas y hortalizas, servicios gastronómicos y un Círculo de la Tercera Edad, cubrieron parte del área.

La población presenció, además, un variado programa cultural y deportivo, realizado por artistas de la Compañía D’Morón Teatro y el Circo Rayitos de Sol, así como la Cátedra de Boxeo de la Dirección Municipal de Deportes, con unos 60 niños que reciben preparación en esta disciplina.

Doris Mondeja elogia la iniciativa de incorporar servicios médicos a esta actividad

No faltó la presencia de proyectos de la Casa de la Cultura Haydée Santamaría, como el grupo juvenil Fénix.

Doris Mondeja, residente en la calle Simón Reyes de esta ciudad, manifiesta sentirse sorprendida con las motivaciones de esta actividad comunitaria y apuntó que, incluso, tuvo la oportunidad de que una doctora le tomara la presión, por padecer de hipertensión y ser asmática.

Estuvieron en esta proyección comunitaria, entre otros, Yuslayvis Borges González, integrante del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila; Alberto Echemendía Manzanares, máximo dirigente Político en Morón, junto a cuadros del gobierno y demás organizaciones locales.

Tomado de Invasor