Mejoran condiciones en casita infantil de empresa avileña

Una casita infantil remozada, con condiciones de seguridad y confort para el crecimiento, aprendizaje y la diversión, acogerá desde este primero de septiembre un total de 14 niñas y niños en la Empresa de Materiales de la Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) en el inicio del curso escolar 2025-2026.

Alba Eddys Jiménez García, directora de la institución educativa Amiguitos de Avilmat, refirió el esfuerzo realizado durante el periodo vacacional para mejorar las condiciones estructurales, lo que incluyó arreglos en la red hidrosanitaria para evitar tupiciones y salideros, y la renovación del piso para ofrecer mayor seguridad a los infantes durante sus actividades.

A esto se sumaron otras acciones como modificaciones en los muros del huerto y la lavandería, de manera que ofrecen una protección superior; reparaciones de juguetes y creación de nuevas áreas recreativas, y la pintura general para concederle vitalidad y color a todos los espacios, detalló.

La casita estará habitada por un grupo heterogéneo, conformado por representaciones diversas de la primera infancia, a partir del ofrecimiento de capacidades a madres, padres y abuelos que se desempeñan como trabajadores de Avilmat, además de disponer capacidades para sectores priorizados, contemplados trabajadores de Salud Pública, Educación y la Fiscalía General de la República.

En sus declaraciones para la Agencia Cubana de Noticias, Jiménez García puntualizó que durante el presente periodo lectivo proseguirán la labor con los programas del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

Continuarán los proyectos educativos orientados a lograr un desarrollo integral e incentivar la protección del medioambiente, a través de actividades vinculadas al huerto y, en algunas ocasiones, también los llevarán al organopónico para que aprecien la siembra, la atención y el crecimiento de los diferentes cultivos.

Amiguitos de Avilmat dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el caso de los últimos reforzados a partir de un donativo efectuado por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Infancia (Unicef) durante una visita que realizara a ese centro a finales del curso escolar 2024-2025.

Entre los bienes suministrados por ese organismo internacional se encuentran temperas, crayolas, plastilinas, tijeras, pegamento, hojas y juguetes didácticos para las infancias temprana y preescolar, lo que contribuirá a aumentar la calidad del proceso educativo al disponer de recursos para desarrollar y fortalecer habilidades y capacidades.

Desde el primer día del curso ha sido de gran alegría para garantizar el divertimento de los infantes y darles la bienvenida, junto a sus padres, a una casita infantil remodelada, donde podrán sentirse a gusto, concluyó Jiménez García.

