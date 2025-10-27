Melissa: Ciego de Ávila adopta primeras medidas en Fase Informativa

Frente a la amenaza que representa el huracán Melissa para territorio cubano, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decretó este sábado la Fase Informativa para la provincia de Ciego de Ávila.

Por tanto, el Consejo de Defensa Provincial adoptó las primeras medidas para disminuir riesgos. Entre ellas están la activación y acondicionamiento de los centros de evacuación, junto a la puntualización de personas vulnerables.

Además, es importante comenzar con labores preventivas en comunidades costeras, proclives a la penetración del mar, así como intensificar la recogida de desechos sólidos y que los centros de elaboración de alimentos tengan todas las condiciones listas para ofrecer sus servicios con la mayor eficiencia posible.

Según Víctor Núñez Velázquez, especialista de Pronóstico del Centro Meteorológico Provincial, Ciego de Ávila no debe sufrir fuertes embates de Melissa. Se espera que solo sean lluvias moderadas y fuertes, mayormente en la cayería norte de la provincia.

De todas formas, es de suma importancia que la población siga informándose por los canales oficiales, señaló Alfre Menéndez Pérez, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, durante la reunión de trabajo con los directivos de las principales entidades socio-económicas de Ciego de Ávila.

A continuación Invasor reproduce la nota número 2 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil:

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado una mejor organización y un incremento en su intensidad.

En las próximas 24 horas este organismo ciclónico inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste noroeste y oeste, desplazándose lentamente por los mares al sur de Jamaica. Se prevé que el sistema continúe ganando en organización e intensidad, llegando a convertirse en un huracán en el día de hoy representando un peligro potencial para el territorio cubano.

Teniendo en cuenta la posible trayectoria y evolución de este organismo ciclónico tropical, se decidió establecer la Fase de Alerta a partir de las 15:00 horas del día de hoy para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Se orienta a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación nacional, los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre la evolución de este organismo ciclónico.

ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL

Tomado de Invasor